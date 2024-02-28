影／三重女放3萬元在機車踏板轉身就走 小偷被捕供稱只有5千

新北市1名44歲陳姓男子，昨晚騎機車路過三重區文化北路，瞥見路旁機車踏板上有錢，便緩緩靠近偷走，自以為沒人看見。稍後被害人調閱監視器報案，警方今天上午循線逮捕陳男，但被害人聲稱損失3萬元，竊嫌供稱只偷5千。

1名女子昨晚向警方報案，聲稱晚間7時40分左右將機車停放三重區文化北路旁，匆匆趕到附近餐飲店上班，竟然忘了將放在踏板、店裡做生意要用的3萬元帶走。

不到15分鐘之後想起再折返，錢已失竊，其中5千元硬幣零錢裝在透明夾鏈袋，2萬5千元紙鈔裝在不透明塑膠袋。她向路旁店家調閱監視器，發現1名陌生男子騎機車緩緩靠近，探頭上下左右四處張望尋找監視器之後，彎腰將錢拿走。

警方透過監視器鎖定車號，今天上午8時30分前往陳男位於三重區三和路住處逮人，並在他家裡找到5千元硬幣。陳男坦承行竊，但供稱只偷走1袋硬幣，沒看到紙鈔。警詢後將陳男依竊盜罪嫌移送法辦，並繼續追查2萬5千元紙鈔下落。