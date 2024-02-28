2公車司機下車理論推來推去 警方：社維法送辦並舉發違停

臉書爆料公社二社，昨天有網友發文，公車司機下車理論爆發口角，2男面對面推雙手緊扣推擠，就像在跳恰恰。南港分局同德派出所，陸續通知雙方到案說明，2人均為公車司機，疑因超車、變換車道至公車站載客等因素不滿，將依社會秩序維護法裁處，並開出違規停車罰單。

警方指出，華姓公車司機與李姓公車司機，昨日上午在忠孝東路六段與昆陽街157巷口發生拉扯糾紛，2人均靠右紅線違規停車，下車理論爆發口角，甚至互推，最後雙手扣住僵持，遭民眾拍下影片po網。

全案起源於2月27日上午，大巴公車、中巴公車行駛忠孝東路六段，突然有一方先行超車，切入車道停入公車站載客，另一方見狀不滿，向前超車後緩慢行駛等，雙方因上述駕駛行為互看不爽，直接將公車靠右紅線停車，下車理論。

警方指出，雙方在路口拉扯，恐涉及社會秩序維護法第87條互相鬥毆程度，將陸續通知雙方到案說明，另違規停車，則依道路交通管理處罰條例第56條第一項違規停車舉發。