快訊

7歲兒學校惹禍！虎媽罰步行回家「下秒不慎輾過他」後續慘了

蘋果HomePod mini是否有「千元水準」？網曝1關鍵：絕對有

黃嘉千打破沉默親揭「結婚16年受到5、6次家暴 」 罹創傷後壓力症候群

影／超派！賓士休旅車逆向肇禍 對向休旅車無辜遭擊落

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

網傳1輛黑色賓士休旅車昨天在高雄跨越雙黃線，逆行約百公尺，面對對向另輛銀色休旅車試著靠右閃避，但黑色賓士車仍迎面將銀色休旅車撞得偏向，造成2車都受損，令銀色休旅車主氣結。

這段影片經上傳網路社群「社會事新聞影音」，網酸黑色休旅車「超派」、「白車一樣被擊落」。

據警方了解，這樁車禍昨天上午7時發生在高雄市鳳山區鳳松路與八德路口，當時黃姓男子（36歲）駕駛黑色休旅車，沿鳳松路逆向行駛，接近八德路口要右轉，對向劉姓女子（51歲）駕駛銀色休旅車，見他逆向迎面而來，趕緊閃避，但是黃仍不知何因，仍直接衝撞劉女的休旅車，造成2車分別車頭、左車身受損，劉女的休旅車還被撞得偏向轉了90度，橫在慢車道上。

警方據報到場，發現逆向肇事的黃姓男子手、腳輕微擦挫傷、劉女受驚嚇，對2人酒測，都沒酒精反應。

黃下車後沒多說話，更令無辜被撞的劉女氣結。

因黃男逆行，明顯違規肇事，警方也依道路交通管理處罰條例，對他開出可罰600元至1800元罰單。確實肇事原因由警方調查。

黃姓男子駕駛黑色休旅車逆向撞順行的銀色休旅車。記者林保光／翻攝
黃姓男子駕駛黑色休旅車逆向撞順行的銀色休旅車。記者林保光／翻攝
黃姓男子駕駛黑色休旅車逆向撞順行的銀色休旅車。記者林保光／翻攝
黃姓男子駕駛黑色休旅車逆向撞順行的銀色休旅車。記者林保光／翻攝
黃姓男子駕駛黑色休旅車逆向撞順行的銀色休旅車。記者林保光／翻攝
黃姓男子駕駛黑色休旅車逆向撞順行的銀色休旅車。記者林保光／翻攝

休旅車 影片 網路 車主 車禍

延伸閱讀

台中兩寶互撞！Lexus左轉道直行、McLaren直行道左轉釀禍

好貴！Lexus撞千萬超跑麥拉倫 維修費恐上看百萬元

監視器驚悚影像曝！台3線18歲重機騎士自摔 滑進對向車底遭輾斃

影／新莊大漢橋頭2車猛烈追撞 八旬母與兒子雙雙受傷送醫

相關新聞

影／超派！賓士休旅車逆向肇禍 對向休旅車無辜遭擊落

網傳1輛黑色賓士休旅車昨天在高雄跨越雙黃線，逆行約百公尺，面對對向另輛銀色休旅車試著靠右閃避，但黑色賓士車仍迎面將銀色休...

基隆男童遭重壓調查結果屬實 教保員、託嬰中心各罰6萬

基隆某私立托嬰中心托育人員被家長指控重壓在幼兒身上，市府社會處今天表示，已完成調查並召開專案審查會議，調查結果不當行為屬...

半路火燒車 夫妻驚魂

吳姓男子昨駕駛小貨車行經雙溪區台一○二甲線，車頭底部突冒出濃煙，吳急忙停車，和同車妻子逃下車；消防員獲報到場滅火，但貨車...

國3北上大貨車衝出路肩！疑似為閃動物卡邊坡 國道警排除中

國道3號北上125.9K位在苗栗縣大山路段，今天晚間8點多發生一起大貨車失控衝出路肩卡在邊坡事故。轄區國道警察二隊表示，...

女托育員趴地重壓1歲男童 基市府開罰6萬元

基隆市政府去年底聯合稽查托嬰中心，發現某私立托嬰中心托育員余女涉嫌重壓1歲男童，余女於2月7日被解僱。社會處今天說，經調...

「女版晚安小雞」造假遭蛋襲 判決前離台社維法恐罰到「空氣」

新加坡鄭姓女直播主「kiaraakitty」2月來台，9日在高雄前鎮區直播時，無預警遭女怪客「蛋襲」，引起網路騷動與高雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。