影／超派！賓士休旅車逆向肇禍 對向休旅車無辜遭擊落

網傳1輛黑色賓士休旅車昨天在高雄跨越雙黃線，逆行約百公尺，面對對向另輛銀色休旅車試著靠右閃避，但黑色賓士車仍迎面將銀色休旅車撞得偏向，造成2車都受損，令銀色休旅車主氣結。

這段影片經上傳網路社群「社會事新聞影音」，網酸黑色休旅車「超派」、「白車一樣被擊落」。

據警方了解，這樁車禍昨天上午7時發生在高雄市鳳山區鳳松路與八德路口，當時黃姓男子（36歲）駕駛黑色休旅車，沿鳳松路逆向行駛，接近八德路口要右轉，對向劉姓女子（51歲）駕駛銀色休旅車，見他逆向迎面而來，趕緊閃避，但是黃仍不知何因，仍直接衝撞劉女的休旅車，造成2車分別車頭、左車身受損，劉女的休旅車還被撞得偏向轉了90度，橫在慢車道上。

警方據報到場，發現逆向肇事的黃姓男子手、腳輕微擦挫傷、劉女受驚嚇，對2人酒測，都沒酒精反應。

黃下車後沒多說話，更令無辜被撞的劉女氣結。

因黃男逆行，明顯違規肇事，警方也依道路交通管理處罰條例，對他開出可罰600元至1800元罰單。確實肇事原因由警方調查。