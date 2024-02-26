左轉道直行、直行道左轉 台中Lexus撞麥拉倫釀禍

台中市西屯區環中路、朝馬路口在今天下午3時許，發生一起Lexus休旅車與超跑麥拉倫的交通事故，Lexus休旅車的右前車頭、麥拉倫的左後保桿有車損，車商估算維修費恐不斐，經查，當時麥拉倫在下台74線匝道後，在直行車道欲左轉，Lexus則在左轉車道欲直行，雙方才會碰撞，詳細的肇因待交大釐清。

經查，張姓男子（38歲）在今天下午3時許，駕駛租賃車牌、要價千萬的麥拉倫超跑，沿台74線快速道路右側直行車道下匝道，欲左轉往朝馬路方向行駛，駕駛Lexus休旅車的蔡姓女子（56歲）則是沿台74號左側左轉車道下匝道，往市政路方向行駛，雙方在路口發生碰撞。

Lexus的右前車頭、麥拉倫的左後側保桿都有受損，第六警分局交通分隊到場酒測，二名駕駛都無酒精濃度，也無受傷，初判是兩車違反標線行駛才會釀禍，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。