左轉道直行、直行道左轉 台中Lexus撞麥拉倫釀禍
台中市西屯區環中路、朝馬路口在今天下午3時許，發生一起Lexus休旅車與超跑麥拉倫的交通事故，Lexus休旅車的右前車頭、麥拉倫的左後保桿有車損，車商估算維修費恐不斐，經查，當時麥拉倫在下台74線匝道後，在直行車道欲左轉，Lexus則在左轉車道欲直行，雙方才會碰撞，詳細的肇因待交大釐清。
經查，張姓男子（38歲）在今天下午3時許，駕駛租賃車牌、要價千萬的麥拉倫超跑，沿台74線快速道路右側直行車道下匝道，欲左轉往朝馬路方向行駛，駕駛Lexus休旅車的蔡姓女子（56歲）則是沿台74號左側左轉車道下匝道，往市政路方向行駛，雙方在路口發生碰撞。
Lexus的右前車頭、麥拉倫的左後側保桿都有受損，第六警分局交通分隊到場酒測，二名駕駛都無酒精濃度，也無受傷，初判是兩車違反標線行駛才會釀禍，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。
中華民國汽車鑑價協會理事長黃健泰說，根據媒體提供的相片，Lexus前下巴有受損，若回原廠修理，維修費應需10萬至20萬元間，外廠的話也需數萬元，麥拉倫則因款式是570 S Spider新車加選配要價約在1300萬元間，因此維修費用會落在80萬元至100萬元間，實際的維修費用，需要看到實車後才能估算。
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