遭嗆「叭三小」爆路怒症出動棒球隊 高雄5男街頭痛毆少年被逮

潘姓男子前天晚間到高雄巿瑞豐夜市逛街，開車離開時按了一聲喇叭，16歲林姓男子聽到後，轉頭對潘男方向吼道「叭三小」，潘男頓時「路怒症」爆發，下車與李姓、陳姓男子等一共5人持球棒痛毆林姓少年，幸林男送醫後無礙。警方獲報陸續將涉案5人帶回偵辦，今依傷害、毀損、妨害秩序等罪嫌移送地檢署偵辦。

警方調查，潘男（22歲）等5人當天至瑞豐夜市逛街，潘男駕駛銀色國產轎車，林男當時則步行走在一旁。

前天晚間8時20分許，潘男一方駕車準備離開時，朝前方車輛按了一聲喇叭，引起林姓少年不滿，林轉頭朝潘男方向罵了一聲「叭三小」，因此惹怒潘男一行人。

潘男一方將車輛停妥後，夥同陳姓（20歲）、李姓（29歲）、陶姓（28歲）、陳姓（19歲）友人，持球棒下車找林男理論，一行5人隨即持球棒痛毆林男並摔毀林的手機逃逸。

警方事後接獲報案到場，因林男遭20歲陳姓男子持球棒痛毆，身體多處擦、挫傷，所幸送醫治療後無礙，經調閱監視器追查，鎖定潘男等人行蹤，案發後4小時將涉案5人帶回。

潘男等人供稱，當天他們帶同妻兒相約至本市遊玩，逛完瑞豐夜市準備駕車離開，因為遭林姓少年辱罵，才會憤怒動手。