遭嗆「叭三小」爆路怒症出動棒球隊 高雄5男街頭痛毆少年被逮
潘姓男子前天晚間到高雄巿瑞豐夜市逛街，開車離開時按了一聲喇叭，16歲林姓男子聽到後，轉頭對潘男方向吼道「叭三小」，潘男頓時「路怒症」爆發，下車與李姓、陳姓男子等一共5人持球棒痛毆林姓少年，幸林男送醫後無礙。警方獲報陸續將涉案5人帶回偵辦，今依傷害、毀損、妨害秩序等罪嫌移送地檢署偵辦。
警方調查，潘男（22歲）等5人當天至瑞豐夜市逛街，潘男駕駛銀色國產轎車，林男當時則步行走在一旁。
前天晚間8時20分許，潘男一方駕車準備離開時，朝前方車輛按了一聲喇叭，引起林姓少年不滿，林轉頭朝潘男方向罵了一聲「叭三小」，因此惹怒潘男一行人。
潘男一方將車輛停妥後，夥同陳姓（20歲）、李姓（29歲）、陶姓（28歲）、陳姓（19歲）友人，持球棒下車找林男理論，一行5人隨即持球棒痛毆林男並摔毀林的手機逃逸。
警方事後接獲報案到場，因林男遭20歲陳姓男子持球棒痛毆，身體多處擦、挫傷，所幸送醫治療後無礙，經調閱監視器追查，鎖定潘男等人行蹤，案發後4小時將涉案5人帶回。
潘男等人供稱，當天他們帶同妻兒相約至本市遊玩，逛完瑞豐夜市準備駕車離開，因為遭林姓少年辱罵，才會憤怒動手。
涉案5嫌對於傷害、毀損林姓少年手機均坦承不諱，警方查扣作案棍棒1支，全案警詢後，今依違反傷害、毀損、妨害秩序罪嫌移送偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言