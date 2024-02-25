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「飛天掃把」擊落高雄女騎士 掃把主人和她都吞罰單

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

黃姓男子今午騎機車載掃把，行經高雄市凱旋三路時，掃把不慎掉落，導致後方陳姓女騎士機車壓到掃把摔車，幸陳僅雙手擦傷；警方調查雙方無酒駕行為，但黃載送貨物未注意，陳只有輕機車執照卻騎重機車，雙雙吞罰。

警方調查，黃姓男子（68歲）今天中午12時37分許騎機車沿苓雅區凱旋三路南向北慢車道行駛時，機車上載運的掃把突然掉落地面，黃來不及撿掃把，後方的陳姓女騎士（51歲）機車前輪壓到掃把後，連人帶車摔倒在地。

警方獲報到場，所幸陳女僅雙手擦挫傷，雙方均無酒駕行為；後警方調閱監視器查看，初步分析事故原因為黃男載送掃把掉落致發生事故。

警方事後依道路交通管理處罰條例第30條第1項第7款規定，「載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險」，處3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年的規定，對黃男開罰。

另警方也發現摔車的陳女僅領有輕型機車駕照卻騎重機車，依同法第22條第1項第6款規定，可處1800元以上3600元以下罰鍰，對陳女開罰；詳細肇責由交通大隊釐清。

黃姓男子今午騎機車載掃把，行經高雄市凱旋三路時，掃把不慎掉落（左紅圈處），導致後方陳姓女騎士機車壓到掃把摔車受輕傷。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今午騎機車載掃把，行經高雄市凱旋三路時，掃把不慎掉落（左紅圈處），導致後方陳姓女騎士機車壓到掃把摔車受輕傷。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今午騎機車載掃把，行經高雄市凱旋三路時，掃把不慎掉落，導致後方陳姓女騎士機車壓到掃把摔車受輕傷。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今午騎機車載掃把，行經高雄市凱旋三路時，掃把不慎掉落，導致後方陳姓女騎士機車壓到掃把摔車受輕傷。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今午騎機車載掃把，行經高雄市凱旋三路時，掃把不慎掉落，導致後方陳姓女騎士機車壓到掃把摔車受輕傷。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今午騎機車載掃把，行經高雄市凱旋三路時，掃把不慎掉落，導致後方陳姓女騎士機車壓到掃把摔車受輕傷。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今午騎機車載掃把，行經高雄市凱旋三路時，掃把不慎掉落，導致後方陳姓女騎士機車壓到掃把摔車受輕傷。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今午騎機車載掃把，行經高雄市凱旋三路時，掃把不慎掉落，導致後方陳姓女騎士機車壓到掃把摔車受輕傷。記者石秀華／翻攝

監視器 車道 駕照

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