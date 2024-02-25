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影／台中2歲女童雙眼上吊抽搐...父急衝派出所找援手

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市葉姓男子在18日突然跑進派出所求援，因其2歲女兒在家中突然雙眼上吊、抽搐，一時慌了手腳，急送女兒就醫過程途中，發現派出所，希望警方協助開道送醫，警方得知後，趕緊協助開警車，載運女童及女童母親前往醫院，8分鐘內即順利抵達烏日林新醫院，讓女童即時獲得治療，葉男事後為感謝警方協助，也送上茶葉致謝。

葉姓女童父親說，女童因感冒在家午睡之際，突然抽搐、雙眼上吊，因第一次遇到這樣的狀況，慌了手腳，案發時什麼東西都沒帶，抱起小孩一股腦就往外衝，駕車前往醫院途中，每經過一個紅燈停等之際，心裡簡直「度秒如年」，十分難熬，所以一看到派出所，彷彿看到明燈，三步併兩步直衝值班台求助，萬分感謝員警即刻救援。

女童父親說，警方在過程中冷靜提醒他與妻子，一人先返家取證件，一人陪伴就醫等分工，宛如定心丸，全程關心暖心安慰，讓女兒最短的時間送抵醫院，幸好女兒僅是感冒發燒引起的熱痙攣，經送醫後已無大礙。

第四警分局長李建興表示，員警本著同理心主動為民開道，但也呼籲民眾如遇疾病救護案件，可以優先叫救護車，除能初步得到合適的救護，也可把握黃金搶救時間。

另提醒用路人如在開車途中聽到消防、救護、警備車警號時，即使有優先行駛的路權也應立即避讓，使救火、救人、救災等工作能夠順利進行。

台中市2歲葉姓女童18日時突然抽搐、雙眼上吊，葉父跑到派出所求助，警方開警車協助女童就醫。圖／第四警分局提供
台中市2歲葉姓女童18日時突然抽搐、雙眼上吊，葉父跑到派出所求助，警方開警車協助女童就醫。圖／第四警分局提供
台中市2歲葉姓女童18日時突然抽搐、雙眼上吊，葉父跑到派出所求助，警方開警車協助女童就醫。圖／第四警分局提供
台中市2歲葉姓女童18日時突然抽搐、雙眼上吊，葉父跑到派出所求助，警方開警車協助女童就醫。圖／第四警分局提供

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