高雄男駕百萬BMW新車闖紅燈　警攔查開罰連車都查扣

葉姓男子前天凌晨駕駛上個月剛買的BMW新車行經高雄市熱河一街闖紅燈，巡邏警網撞見攔查，聞到葉渾身散發酒氣，葉否認喝酒，但酒精檢知器亮紅燈才乖乖酒測，結果超過每公升0.23毫克，警方除對他闖紅燈及酒駕開罰並扣車。

三民一警分局十全路派出所員警前天凌晨2時許執行巡邏勤務，在三民區熱河一街見葉姓男子（30歲）駕駛BMW轎車闖紅燈，警方見狀在下一個路口趨前攔查。

葉男下車受檢，警方聞到他渾身散發濃厚酒味，懷疑他有酒駕行為，葉當場矢口否認有喝酒，警方以酒精檢知器要他呼氣檢測，結果亮起紅燈，顯示有酒精反應，警方追問「你到底有沒有喝酒？」葉才坦承「有喝一點」。

警方告知權利，對葉施以酒測，結果超過每公升0.23毫克，雖未達公共危險罪移送標準，但警方依道路交通管理處罰條例第35條第1項，處以3萬元以上12萬元以下罰鍰的罰單；另闖紅燈則依道交條例第53條第1項開出可處1200元以上5400元以下罰鍰的罰單。

由於葉男酒駕，警方當場禁駛，並將轎車當場移置保管及吊扣汽車牌照。葉眼見上個月才剛買的新車，開沒多久就因酒駕遭警方查扣，懊悔不已。