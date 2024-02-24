平溪天燈節遊客擠爆十分 馬籍老婦走失女兒急報警尋獲
新北市平溪國際天燈節今晚在十分廣場登場，吸引不少國內外觀光客前來放天燈祈福，人潮多到將十分老街擠的水洩不通。十分派出所員警接獲一名馬來西亞籍女子焦急救助，72歲老母親不知去向。警方火速調閱監視器畫面，發現老婦一路往十分老街方向走去，順利在十分風管所前尋獲老婦。
瑞芳警分局今晚表示，一名馬來西亞籍女子慌忙走進派出所內表示，自己72歲的老母親上完廁所後竟不知去向，擔心有危險，不知如何是好，請求警方協助。
馬來西亞籍女子說，她和老母親一起參加平溪天燈節，不料媽媽卻在十分迴車道上完廁所後走失，讓她相當慌張。
警方獲報後火速調閱監視器畫面找人，鎖定老婦一路往十分老街方向走去，便立即派員前往十分老街，沿途向店家詢問，傍晚於十分風管所前尋獲馬來西亞籍遊客，結束一場虛驚。
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