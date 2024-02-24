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遭丟雞蛋爆自導自演！星國女直播主道歉了 啜泣稱只是「搞笑」

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遭丟雞蛋爆自導自演！新加坡女直播主道歉了 稱自己只是「搞笑」

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

新加坡女直播主kiaraakitty在高雄自導自演，要助理薛姓男子男扮女裝，對她丟雞蛋，高雄警方認為她的演出傷害高雄治安，要求向高雄市民道歉。今天晚間她在彰化火車站等車時道歉了。

kiaraakitty預訂來台21天，2月9日她在高雄市前鎮區三多三路，由助理薛姓男子打扮女裝，對她丟雞蛋，引起網路議論，12日她到高雄市警前鎮分局說明只是為節目效果，有人認為她的行為如同「女版晚安小雞」，高雄警方今天發新聞稿，認為她的行為傷害高雄治安，要求她道歉，以正視聽。

kiaraakitty今天下午逛過彰化，傍晚到彰化火車站要上台中，直播在火車站月台等車時，一度啜泣說，「我真的很抱歉，我只是搞娛樂而已，不知道會和（晚安）小雞搞在一起」。

她說，「小雞是惡作劇，我是搞笑版」、「小雞是演綁架，我只是搞笑而已」，她並表示，寫出丟雞蛋的劇本，是她的疏忽，她很抱歉。她在月台上除了說得眼眶泛淚，還錯過往台中的班車，後來站務人員要她搭另列班車北上。

新加坡女直播主kiaraakitty今天晚間在彰化火車站直播，啜泣道歉。圖／擷取自kiaraakitty直播畫面
新加坡女直播主kiaraakitty今天晚間在彰化火車站直播，啜泣道歉。圖／擷取自kiaraakitty直播畫面
新加坡女直播主kiaraakitty今天晚間在彰化火車站直播，啜泣道歉。圖／擷取自kiaraakitty直播畫面
新加坡女直播主kiaraakitty今天晚間在彰化火車站直播，啜泣道歉。圖／擷取自kiaraakitty直播畫面

彰化 火車站 雞蛋

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