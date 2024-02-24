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網傳南投小六生遭扯髮打頭、火燒霸凌影片…校長被指態度消極 校方回應

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣埔里鎮一名國小學童1月在埔里綜合球場，與他校學童因打球口角衝突，對方竟找國一學生助陣，對他謾罵、扯頭髮，男童嚇得縮著身體不斷哭泣，還被點火燒背部，過程被拍下上傳網路引發民眾痛批。南投縣教育處表示，學校收到影片後，20日已經通報校安事件，將對受害和施暴學生加強輔導。

流出的影片中，這名學童抱著籃球，遭人扯頭髮、打頭，男童獨自一人，嚇得不敢回嘴，對方卻不放過，甚至企圖點火燒男童衣服，最後男童背後衣物著火，男童想要閃避，卻一再被要求「坐好」，不敢離開，旁邊還有其他青少年笑鬧、謾罵，嘲笑他「哭到眼睛都腫起」還有人用手機拍下霸凌過程。

影片傳到網路社群後，網友撻伐施暴學生，認為學生之間偶而就分打鬧很正常，但被欺負的學生為弱勢兒童，這些學生卻仗勢欺負弱小，還火燒學童頭髮，真的很過分。還有網友指，看過影片者曾通報校長，但校長態度消極，還希望擁有影片者不要為難校長。

據了解，事件發生時間是在上學期末，地點在埔里綜合球場。受害的學童是小六學生，疑似在打球時和他校另名小六學童起爭執，對方卻找國一學生助陣，對方人多勢眾，這名學童不敢反抗，遭對方扯髮、打頭、點火嘲弄。

南投縣教育處表示，受害學童學校19日收到影片，確認男童是該校學生，20日便依校安事件通報教育處，下周將找三方家長到校處理，初步瞭解，這是因為打球爭執的偶發事件，並非長期霸凌，教育處已經通3所學校對於受害及加害學生加強輔導。

校方也表示，收到家長傳來的影片後，表示霸凌案已經通報，但校長並未看過影片，希望家長等他看完影片，以免學校處理困難，並非校長消極不處理。南投縣警局少年警察隊和埔里警分局也介入調查，防範學生霸凌事件再度發生。

南投縣埔里鎮一名國小學童1月在埔里綜合球場，與他校學童因打球口角衝突，對方竟找國一學生助陣，對他謾罵、扯頭髮。情境示意圖。圖／ingimage
南投縣埔里鎮一名國小學童1月在埔里綜合球場，與他校學童因打球口角衝突，對方竟找國一學生助陣，對他謾罵、扯頭髮。情境示意圖。圖／ingimage

影片 霸凌

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