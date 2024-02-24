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影／嚇！台中16歲少年走斑馬線慘被機車擊倒 女騎士也掛彩

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

彰化縣伸港鄉行人地獄，昨3姊弟遭轎車撞飛事故。台中市大甲區昨也發生16歲蔡姓少年穿越斑馬線，遭直行26歲李姓女騎士撞飛，兩人當場騰空後重摔地面，機車往前衝，畫面怵目驚心。蔡、李身上均多處擦挫傷，所幸送醫無礙。

昨天下午4點10分，16歲蔡姓國中生徒步從大甲區沿和平路由西往東穿越行人穿越線，疑未注意左右來車，少年以跑步姿勢往前衝，卻遭26歲李姓女騎士從和平路北往南直行撞上，撞擊力道猛烈，少年與女子當場騰空，重摔在地，一旁用路人趕緊報警。

大甲警分局大甲交通分隊小隊長林俊銘指出，李女所駕機車右車身與蔡姓少年發生擦撞，李女與蔡姓少年均倒地受傷，經送大甲光田醫院就醫，所幸無生命危險。

警方調查，李女經吹氣檢測，酒測值為0。肇因初步研判為，普重機車駕駛未注意車前狀況及慢行禮讓行人；行人穿越道路未注意左右來車。進一步車禍肇事原因，仍有待釐清。

台中市大甲區發生16歲蔡姓少年穿越斑馬線，遭直行26歲李姓女騎士撞飛，兩人當場騰空後重摔地面，機車往前衝，畫面怵目驚心。蔡、李身上均多處擦挫傷，所幸送醫無礙。圖／讀者提供
台中市大甲區發生16歲蔡姓少年穿越斑馬線，遭直行26歲李姓女騎士撞飛，兩人當場騰空後重摔地面，機車往前衝，畫面怵目驚心。蔡、李身上均多處擦挫傷，所幸送醫無礙。圖／讀者提供

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