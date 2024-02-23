台東網路瘋傳「3歲女童協尋文」 警證實失蹤多天陳屍露營區水池

台東臉書社團及網路近日瘋傳卑南鄉初鹿村年約3歲李姓女童疑似失蹤，今晚已尋獲，但女童不幸陳屍在住家附處露營區水池。目前由警方調查中。

警方指出，今晚接獲民眾報表示在卑南鄉初鹿村龍過脈附近一處露營區水池，發現女童落水死亡，立即派警力前往了解，證實為近日網路社團失縱協尋的李姓女童。

據了解，李姓女童父母親離異，目前由父親帶，21日凌晨小女童疑似失蹤，當天早上就有陳姓女子在臉書以代人PO名義貼文，網路社團瘋傳分享，並希望女童平安。

警方接獲報案後成立專案小組，調閱周邊監視器與擴大搜尋範圍，協同村長與協勤民力多次協尋女童行蹤，但不幸的是今晚女童被發現陳屍在住家附近露營區水池中，已經死亡。

警方表示，女童是生前落水意外，還是有他殺嫌疑，仍需進一步調查釐清，並報請檢察官相驗。