彰化伸港3姊弟車禍 駕駛人無照、路口也未減速

彰化縣伸港鄉國小3姊弟昨晚手牽手過馬路，被休旅車撞上後姊妹遭拖行約10公尺，道路養護單位公路局彰化工務段和警方事後現場勘查，初步認定交通號誌沒問題，監視錄影畫面顯示休旅車疑似未減速也未超速、駕駛人酒測值為未檢出但無照駕駛，車禍真正原因有待進一步釐清。

這起重大意外造成就讀國小四年級、三年級的陳姓姊妹兩人命危，妹妹到院前沒呼吸心跳，經急救仍陷入昏迷，就讀一年級的弟弟因腳部扭傷送醫，已出院返家，今天請假休養。今天剛好是是陳姓姊姊生日，學校同學一早為她集氣，祝福早日康復。

3姊弟發生重大車禍的現場位在台61乙線（美港公路）與台17線交會口，這兩條道路都是公路總局彰化工務段養護；彰化工務段今表示，前往勘查當地交通號誌、行人穿越道等標線都明確清楚，路口紅綠燈為24小時運作，路口燈光良好，目前沒樹立警語公告等規畫。

發生重大車禍的美港公路和台17線這個路段行車限速70公里，據了解，70歲蕭姓男子無照駕駛休旅車通過這個路口，從監影監視畫面初判駕駛人未減速可是車子也疑似未超速，駕駛人肇事後接受酒測，酒測值為未檢出，駕駛人自稱未看見有行人跑出來，通過路口後覺得車子怪怪的，停車才發現撞到孩子。警方目前朝向過失致死罪嫌法辦蕭姓駕駛人。

據陳家弟弟回憶昨晚事發經過，表示昨天接送他們的阿伯剛好有事，他們自行走回家，通過路口時走「斑馬線」，姊姊拉著他們手牽手用跑的過馬路，跑到一半看到遠遠有車燈照過來，車子沒按喇叭，他們就被撞過上，他「看到姐姐被撞得很遠」，被嚇一大跳。