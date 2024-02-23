影／屏縣萬丹民宅清晨1樓客廳起火 1家9人送醫其中4人插管

屏東縣消防局今天清晨5點15分接獲萬丹鄉萬丹路一段發生住宅火警，住戶報案表示，一樓起火燃燒，屋內9人居住，消防局出動人車前往救援，9人中有2人自行脫困，9人送醫，有嚴重吸入性嗆傷，其中4人插管。

消防局獲報到場後，該處是一棟四樓住宅，屋內有9人，抵達現場時，有2人民眾自行脫困，消防人員布水線搶救，並架梯將在2、3樓陽台待救的4人救出，另在4樓的3人由搜救人員引導陪同至相對安全區。

火勢在5時38分撲滅，5時58分大隊長回報現場殘火處理完畢，屋內9人平安脫困、意識清醒，其中有6位民眾預防性送醫，起火點在一樓客廳，燃燒面積約5平方公尺，確切起火原因尚待火調人員調查。