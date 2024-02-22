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畫面曝光！71歲駕駛車上聊天分神 轎車一歪撞上淡海輕軌列車
潘姓男子昨晚開車載著朋友外出，途中行經新北市淡水區濱海路上，疑因與友聊天疏於注意號誌燈狀況，不慎與淡海輕軌列車發生碰撞，所幸沒有人受傷，肇事潘男沒有酒駕，肇因待查。
據了解，潘姓男子（71歲）昨天晚上9時42分左右，開車載友沿著新北市淡水區濱海路直行，途中行經濱海路欲左轉義山路（V08站）疑因與友人聊天，疏於注意號誌燈狀況，不慎碰撞淡海輕軌列車，導致潘男座車右前車頭凹陷，淡水輕軌列車車頭左側刮損，所幸現場沒有人受傷。
事故現場輕軌列車一度停駛，經捷運工程人員到場檢查，事故路軌未受損，3分鐘後排除路況恢復通行。潘男沒有酒駕，警依道路交通管理處罰條例第48條1項2款之規定，未依號誌指示行駛，對潘男開單舉發，最高罰處1800元罰鍰。
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