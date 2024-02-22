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桃園女逛誠品「突昏倒抽搐」 休假勇消目睹衝上前急救

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市誠品書店今晚發生一名女子逛街時突然倒地抽搐不止，龜山消防分隊隊員謝政澈正好也在書店內看書，立即發揮消防員熱血救人的天性評估患者並初步處置，所幸患者隨即恢復意識，讓到場的救護人員能以最快的時間，將患者送往醫院進行更進一步治療。 

龜山消防分隊隊員謝政澈今天輪休，晚間在誠品看書時目擊女子突然倒地抽搐，本能反應馬上趕到她身邊，立即將她的包包移到她的頭後方保護頭部，同時快速移開女子身邊的書架及椅子，觀察女子的呼吸道及呼吸狀況。

1分鐘後謝政澈發現女子停止抽搐，再次評估呼吸後便協助女子呈復甦姿勢，直到她恢復意識後，趕緊詢問是否有癲癇病史及按時服用藥物，同時安撫女子心情；等待救護人員到達後，謝政澈與救護人員交接患者病史及事發經過，協助送醫後才離開。 

對此龜山分隊長黃稟雄表示，分隊同仁謝政澈展現出消防人員的專業素養和敬業精神，休假不忘消防初衷，見義勇為；同時也呼籲若遇到民眾癲癇發作，千萬不要壓制患者，更不要試圖塞異物至患者口中，以免弄斷患者牙齒或異物斷裂造成異物哽塞，第一時間應該要移開周邊雜物，可將毛巾或衣服等軟物墊在患者頭下，保護頭部。待患者抽搐結束後，讓患者平躺觀察有無呼吸，若患者口鼻有液體，可以幫助對方側躺及暢通呼吸道，讓唾液能夠流出，以免影響呼吸；並儘速通報119送醫。

桃園一名女子今晚到書局逛街，突癲癇發作昏倒，一旁休假的龜山消防分隊隊員謝政澈目睹立即上前急救。龜山消防分隊／提供
桃園一名女子今晚到書局逛街，突癲癇發作昏倒，一旁休假的龜山消防分隊隊員謝政澈目睹立即上前急救。龜山消防分隊／提供

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