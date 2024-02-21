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銀髮旅行團賞櫻遇驚魂！13人自司馬庫斯返程突上吐下瀉 68歲男無力倒地

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣知名賞櫻景點司馬庫斯今晚傳出有一行來自台中的18人賞櫻團，賞完櫻正準備返程下山時，陸續出現中毒、上吐下瀉，甚至有民眾直接倒在步道上等待救援，救護人員緊急將18人送往鄰近部落的秀巒衛生室，其中11人分乘多輛救護車下山急診。

據了解，這團來自中部的18人賞櫻團是在台中烏日知名旅行社安排下，前往新竹縣尖石鄉司馬庫斯賞櫻花，但就在傍晚4時過後，團中陸續有人出現不斷嘔吐、腹痛情形，甚至其中一名68歲男團員當場全身無力倒地。

該團領隊表示，他們整團包含司機18人，今天早上6點半才分別分乘2車從台中太平及市區搭車北上，途中外帶了在台中購買的早餐漢堡肉三明治、午餐嫩雞海苔飯捲，讓團員能在山上賞櫻時果腹，並未在司馬庫斯當地用餐，但下午3點過後團員卻陸續出現症狀。

由於團員當中不少是上了年紀的退休銀髮族，平均年齡約65歲，最長者74歲，多人根本無力行走，雖意識清醒，但其中數人有畏寒、發冷顫、嘔吐等症狀，甚至有患者四肢無力癱倒呼吸急促救護人員趕抵現場後，立刻為情況者上氧氣面罩，並全部先送往1個小時車程外、最近的秀巒衛生室救治。

一送達衛生室，現場衛生室人員立刻給予患者緊急處置，並在消防局救護人員在衛生室檢傷分類後，發現其中13人有腹痛上吐下瀉症狀，再將當中狀況較嚴重者分別由多個消防分隊的救護車送往山下、1個半小時車程外的台大新竹竹東分院及北榮新竹分院，中毒原因仍待釐清。

民眾到司馬庫斯賞櫻卻出現上吐下瀉中毒症狀，四肢無力癱倒在步道上等待救援。記者巫鴻瑋／翻攝
民眾到司馬庫斯賞櫻卻出現上吐下瀉中毒症狀，四肢無力癱倒在步道上等待救援。記者巫鴻瑋／翻攝

賞櫻旅行團驚魂，全團多人出現中毒症狀，全部癱坐在路旁。記者巫鴻瑋／翻攝
賞櫻旅行團驚魂，全團多人出現中毒症狀，全部癱坐在路旁。記者巫鴻瑋／翻攝
出現症狀民眾第一時間被送到秀巒衛生室救治，現場病床、沙發都坐滿病患。記者巫鴻瑋／翻攝
出現症狀民眾第一時間被送到秀巒衛生室救治，現場病床、沙發都坐滿病患。記者巫鴻瑋／翻攝
出現症狀民眾第一時間被送到秀巒衛生室救治，現場病床、沙發都坐滿病患。記者巫鴻瑋／翻攝
出現症狀民眾第一時間被送到秀巒衛生室救治，現場病床、沙發都坐滿病患。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣消防局派出多輛救護車將賞櫻團出現上吐下瀉症狀民眾後送下山。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣消防局派出多輛救護車將賞櫻團出現上吐下瀉症狀民眾後送下山。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣消防局派出多輛救護車將賞櫻團出現上吐下瀉症狀民眾後送下山。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣消防局派出多輛救護車將賞櫻團出現上吐下瀉症狀民眾後送下山。記者巫鴻瑋／翻攝

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