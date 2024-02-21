銀髮旅行團賞櫻遇驚魂！13人自司馬庫斯返程突上吐下瀉 68歲男無力倒地
新竹縣知名賞櫻景點司馬庫斯今晚傳出有一行來自台中的18人賞櫻團，賞完櫻正準備返程下山時，陸續出現中毒、上吐下瀉，甚至有民眾直接倒在步道上等待救援，救護人員緊急將18人送往鄰近部落的秀巒衛生室，其中11人分乘多輛救護車下山急診。
據了解，這團來自中部的18人賞櫻團是在台中烏日知名旅行社安排下，前往新竹縣尖石鄉司馬庫斯賞櫻花，但就在傍晚4時過後，團中陸續有人出現不斷嘔吐、腹痛情形，甚至其中一名68歲男團員當場全身無力倒地。
該團領隊表示，他們整團包含司機18人，今天早上6點半才分別分乘2車從台中太平及市區搭車北上，途中外帶了在台中購買的早餐漢堡肉三明治、午餐嫩雞海苔飯捲，讓團員能在山上賞櫻時果腹，並未在司馬庫斯當地用餐，但下午3點過後團員卻陸續出現症狀。
由於團員當中不少是上了年紀的退休銀髮族，平均年齡約65歲，最長者74歲，多人根本無力行走，雖意識清醒，但其中數人有畏寒、發冷顫、嘔吐等症狀，甚至有患者四肢無力癱倒呼吸急促救護人員趕抵現場後，立刻為情況者上氧氣面罩，並全部先送往1個小時車程外、最近的秀巒衛生室救治。
一送達衛生室，現場衛生室人員立刻給予患者緊急處置，並在消防局救護人員在衛生室檢傷分類後，發現其中13人有腹痛上吐下瀉症狀，再將當中狀況較嚴重者分別由多個消防分隊的救護車送往山下、1個半小時車程外的台大新竹竹東分院及北榮新竹分院，中毒原因仍待釐清。
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