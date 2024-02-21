女大生陳屍大遠百93小時…手機定位找不到、清潔員發現

逢甲大學陳姓女大生昨天下午被發現陳屍在大遠百一樓後門附近機電區域，昨天下午4時許，才被清潔人員發現，警方發現陳女在16日已陳屍在該處，雖然陳女的家屬在18日已通報緊急協尋，警方有以手機定位找人，但因手機定位是基地台範圍，並非準確地點，所以才沒能在第一時間尋獲，全案今將報請檢察官，會同家屬、法醫釐清死因。

台中市消防局勤指中心在昨天下午4時51分獲報，台中大遠百後門有人需要救護，初步報稱是墜落案件，消防局派遣專責救護隊、黎明消防分隊到場，發現女子已倒臥在百貨公司後方一樓機電區域內，已明顯死亡，全案交由轄區派出所後續調查。

經查，死者是逢甲大學22歲陳姓女大生，死亡時間是在16日下午7時許，家屬在18日發現陳女失聯時，已在18日晚間8時許向警方通報緊急協尋。

警方也以手機定位陳女位置，根據手機基地台，陳女手機定位的確在大遠百一帶，不過周邊民宅多，加上後來手機就沒有訊號，陳女陳屍位置也算隱密，才會遲至昨天傍晚被清潔人員發現。

警方已聯絡到死者家人從雲林至台中配合釐清死因，全案今天將報請檢察官相驗，釐清案發經過與死因。

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