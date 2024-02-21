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深坑大火燒掉電子產品 鋰電池復燃增滅火難度

中央社／ 新北21日電

新北深坑某連棟式倉儲火警的刺鼻異味擴散至雙北，消防局已接獲數通報案電話。據調查，此處放置藍牙耳機等電子產品與鋰電池，由於鋰電池復燃導致滅火困難，消防員持續布水線降溫。

新北市政府消防局昨天下午2時許獲報，深坑區北深路3段141巷內、東南科大對面的連棟式建築物地下室起火，延燒到同棟建築1至3樓，現場黑煙直竄，消防局派遣百人到場灌救，晚間6時31分暫時撲滅火勢。

但直至昨天深夜，地下室仍濃煙密布、飄出惡臭，火警產生異味也引發新北市新店區、永和區至台北市中山區、文山區等地民眾反彈。有網友在社群網站臉書（Facebook）指聞到濃烈塑膠味、吸到頭痛，在辦公大樓內也能聞到刺鼻臭味，相當難受。

根據台灣公司網網站，火警地點是某間電器通訊製造業公司。新北消防局初步調查，此處地下室平時放置紙箱、紙張及雜物，1至3樓則囤放藍牙耳機、行車記錄器與燈具等電子產品及鋰電池。由於起火處位在連通的地下室，加上有通風口，導致火勢迅速竄升，初步評估燃燒面積約1000平方公尺。

新北消防局表示，儘管初步撲滅火勢，但鋰電池熄滅後經化學反應仍會復燃，導致滅火相當困難，因此截至今天凌晨1時許仍採取防守方式，持續布水線降溫，並先以重機具開挖燃燒嚴重的1樓，再嘗試往2樓搶救。

新北市政府環保局表示，已於昨天晚間6時至現場監測空氣品質，發現下風處新店靠近台北市景美區的粒狀污染物濃度偏高，濃度介於每立方公尺50至60微克（ug/m3），且濃煙飄散至新店、中永和及台北市一帶，建議受影響民眾暫時關閉門窗、外出戴口罩，避免長時間在戶外逗留，以減少呼吸道及眼睛不適。

深坑

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