待業沒錢花…高雄竊賊為偷「錢母」 竟敲破他人車窗

高雄市三民親子公園附近，連傳路邊停車遭竊財物，警方調閱監錄系統，發現浪跡公園的何姓男子敲破轎車車窗，只為了偷零錢，令車主氣結。

據了解，高雄市三民區同盟二路，最近連傳2輛轎車的財物遭竊，1名車主因忘記鎖車門，被偷走行動電源，另名陳姓車主因把廟裡求來的「錢母」和零錢放車內，竟遭敲破車窗偷走，憤而報警。

高雄市警三民一分局追查竊嫌，調閱監視器影像，發現1名機車騎士曾停留在陳的轎車旁，形跡鬼祟，員警發現是曾因案被捕的何姓男子（40歲），但他居無定所，不知去向。

2月18日下午，員警巡邏經過三民親子公園，正遇見何姓男子，立刻停車查緝。何男否認涉案，但他的穿著和行竊男子全相同，自知紙包不住火，才坦承因失業缺錢花，發現路邊車內有零錢，才偷走零錢和錢母，零錢已花光，錢母無法變賣已丟棄。全案警詢後依竊盜罪嫌移送法辦。