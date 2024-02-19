澎湖海軍基地大門前翻車 消防出動器材救出2移工送醫

澎湖縣2名外籍移工今天上午9時許駕車行經案山里海軍馬公基地大門前，不慎翻車，2男受困車中，動彈不得，消防局獲報，出動3車7人前往現場救援，持器材破壞車門，救出2人，其中副駕駛座的男子有頭部、身體擦挫傷，幸治療後無大礙。

澎湖縣政府消防局今天上午9時2分接獲民眾報案指稱，馬公市案山里海軍馬公基地大門前有1輛自小貨車翻覆，車內人員受困，請求派遣人車前往救援。

消防局獲報後，立即派遣馬公分隊救助器材車及救護車共3車7人前往現場搶救。