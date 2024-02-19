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澎湖海軍基地大門前翻車 消防出動器材救出2移工送醫

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

澎湖縣2名外籍移工今天上午9時許駕車行經案山里海軍馬公基地大門前，不慎翻車，2男受困車中，動彈不得，消防局獲報，出動3車7人前往現場救援，持器材破壞車門，救出2人，其中副駕駛座的男子有頭部、身體擦挫傷，幸治療後無大礙。

澎湖縣政府消防局今天上午9時2分接獲民眾報案指稱，馬公市案山里海軍馬公基地大門前有1輛自小貨車翻覆，車內人員受困，請求派遣人車前往救援。

消防局獲報後，立即派遣馬公分隊救助器材車及救護車共3車7人前往現場搶救。

勤務人員到達現場後，發現車上2男均為外籍移工，幸駕駛未受傷，已自行脫困，另副駕駛座移工受困且有受傷，救護員立即破壞車體，協助脫困。所幸傷者頭部挫傷、尚有意識，救護員替其上頸圈、軀幹固定器、長背板後，送往三總澎湖分院醫治，詳細車禍肇責由警方釐清中。

澎湖縣2名外籍移工今天上午9時許駕車行經案山里海軍馬公基地大門前，不慎翻車，受困車中，1人受傷送醫。記者石秀華／翻攝
澎湖縣2名外籍移工今天上午9時許駕車行經案山里海軍馬公基地大門前，不慎翻車，受困車中，1人受傷送醫。記者石秀華／翻攝
澎湖縣2名外籍移工今天上午9時許駕車行經案山里海軍馬公基地大門前，不慎翻車，受困車中，1人受傷送醫。記者石秀華／翻攝
澎湖縣2名外籍移工今天上午9時許駕車行經案山里海軍馬公基地大門前，不慎翻車，受困車中，1人受傷送醫。記者石秀華／翻攝
澎湖縣2名外籍移工今天上午9時許駕車行經案山里海軍馬公基地大門前，不慎翻車，受困車中，1人受傷送醫。記者石秀華／翻攝
澎湖縣2名外籍移工今天上午9時許駕車行經案山里海軍馬公基地大門前，不慎翻車，受困車中，1人受傷送醫。記者石秀華／翻攝

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