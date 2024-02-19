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婦失明機車失竊收逾期未排氣檢驗罰單 女警AI巡邏找回失竊機車

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市一名婦人因雙眼失明，無法騎機車，其兒子去年在機車最後停放處找不到機車，更收到「逾期未排氣檢驗」罰單通知，報案遭竊。北投分局大屯派出所警員林韋葶，日前巡邏以「AI智慧巡邏系統」 掃瞄路邊機車車牌，尋獲該通報失竊機車，通知兒子領回。

北投警方指出，車主是失明婦人，無法騎機車，其陳姓兒子因多次收到「逾期未排氣檢驗」的罰單通知，不勝其擾，想替母親找回機車，但多次返回機車最後停放處，仍找不到，去年8月24日在北市大安區住家附近報案，登記為失竊。

大屯派出所警員林韋葶日前巡邏，發現北投區中和街474巷口，1輛機車停放已久、沒有使用跡象，以警用「AI智慧巡邏系統」 掃描車牌現為失竊車輛，本月通知陳男領回。

陳男表示，原認為時隔已久、希望渺茫，感謝警方積極認真，協助尋回機車，讚許警方執勤認真精神。北投分局表示，為民服務是警察積極推動目標，民眾若有發現不法或需要協助，可撥打110報案專線，警方將立即到場處理。

北投分局大屯派出所警員林韋葶，認真執勤協助民眾尋回失竊車輛。記者蕭雅娟／翻攝
北投分局大屯派出所警員林韋葶，認真執勤協助民眾尋回失竊車輛。記者蕭雅娟／翻攝
北投分局大屯派出所警員林韋葶，認真執勤協助民眾尋回失竊車輛。記者蕭雅娟／翻攝
北投分局大屯派出所警員林韋葶，認真執勤協助民眾尋回失竊車輛。記者蕭雅娟／翻攝

北投 失明

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