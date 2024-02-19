蘭嶼去年遊客逾15萬人 2成5事故未用安全帽或安全帶

台東縣蘭嶼鄉去年登島遊客15萬多人，全島共發生80多件交通事故，造成2人死亡、94人受傷。警方分析指出，未繫安全帶或未戴安全帽件數達25件，此類事故也造成1人死亡。另在今年除夕（2月9日）也有一名開車的男性駕駛未繫安全帶，撞擊後拋飛車外導致不治，呼籲遊客及居民都要注意交通安全。

2月9日凌晨，蘭嶼鄉一輛轎車衝出路外後自撞沿岸礁石，車上24歲男性駕駛疑因未繫安全帶導致拋飛車外，車上另名乘客脫困求救，救護車抵達，拋飛車外的男駕駛已明顯死亡。警方研判，死亡原因與未繫安全帶有因果關係。除上述死亡車禍外，去年11月10日晚間也發生一起男騎士墜溝身亡事故。

警方統計指出，去年蘭嶼鄉共發生80多件交通事故，造成2人死亡及94人受傷，其中當事人未繫安全帶或未戴安全帽共25件，比例超過四分之一之多，同時也造成1人死亡；經審視事故發生類型，大多數為駕駛人自撞案件，占總件數七成。警方提醒，未繫安全帶造成事故之致死率，為繫安全帶的3.6倍。