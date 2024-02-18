影／春節後驚傳銀樓搶劫…搶匪為奶粉錢鋌而走險 奪走要價19萬金項鍊

桃園市中壢區傳出銀樓搶劫案，36歲林姓男子昨天傍晚在中壢區中平路一家銀樓洋裝購買金項鍊，見店員拿出還不及展示，就被林男一把搶走，奪門而逃，店員驚嚇大喊「搶劫」！店內顧客聞訊見義勇為包圍壓制，警方火速趕到逮捕林男和搜出價值19萬元的金項鍊1條，林男供稱為了奶粉錢鋌而走險，警訊後今天將他依將搶奪罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢警方調查，林姓男子無穩定工作，平時打零工，因最近沒有工作收入，他頭戴黑色帽子進入中壢區中平路一家銀樓，進入佯裝購買金飾，店內當時2、3組人挑選，林男在店內逗留半小時，看中一條金項鍊，泰籍移工店員取出一條2.218兩重、價值約19萬元的金項鍊，還來不及展示，就被林男一把搶劫逃跑，店員驚嚇連手中高喊「搶劫」！

當下店內顧客聽到立即追出店外攔阻，林嫌逃跑10公尺就被見義勇為的顧客包圍壓制，林嫌一再企圖掙脫，距離樓不到500公尺的中壢分局據報，警力大約2分鐘趕到現場，將林嫌逮捕到案，並在林嫌的身上搜出搶劫的黃金項鍊1條，將他帶回訊問，並在警訊後將他依搶奪罪嫌移送桃檢偵辦。

林男供稱，他沒有工作收入，家計無以維生，加上妻子生下寶寶需要喝奶粉，他卻無錢購買，為購買奶粉給孩子喝，他才臨時起意鋌而走險到該銀樓搶劫。