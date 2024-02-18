陽光直射睜不開眼...雲林1路段「隧道效應」超危險 年輕夫妻不幸喪命

雲林縣土庫鎮145線昨天發生2死1傷車禍，年輕夫妻不幸喪命。檢警今天相驗並實地勘查，由於該路段車流量大且約有1公里路段每天下午陽光直射產生嚴重逆光，十分危險，此事故不排除逆光影響行車視線所致，警方建請增設「逆光危險路段」警語標誌，提醒駕駛下午行駛該路減速慢行，以保安全。

雲林縣土庫鎮145線綺湖段昨天下午4時58分徐姓男子（24歲，北港人）開車搭載周姓妻子（23歲），從土庫往北港方向行駛，疑因太陽強光直接照射影響視線，不慎和對向尹姓男子所駕自小客車對撞，兩車嚴重毀損，徐姓夫婦被困在車內，消防隊趕到破壞車體救出送醫，兩人均告不治，另一車男子受輕傷。

雲林檢警今天會同相驗，家屬對於春節發生意外，深感傷痛，虎尾分局今天也前往事發現場勘查，當地里長和居民紛紛反映，雲145線是北港通往虎尾、斗六的主要幹道，位於土庫興新里、綺湖里的路段，每天下午約4時起，太陽光直射道路逆光十分嚴重，相當刺眼。

張姓居民說，尤其在與高鐵交會的路段，因有高鐵遮光， 一旦穿越高鐵後，強光馬上直撲而來，「隧道效應」的光線反差，常令駕駛眼前一片漆黑看不清前方車況，加上該處又是彎道，的確十分危險。

由於這起車禍事發地點位於高鐵交會處不遠的彎道，是否因逆光釀禍，警方將進一步釐清，不過對於該路段逆光影響行車安全，也引起警方關注，虎尾副分局長陳建伊指出，將進一步評估設立「前方逆光、小心行駛」標誌或LED警示燈的可行性，提醒用路人小心慢行，以確保安全。