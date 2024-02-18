快訊

陽光直射睜不開眼...雲林1路段「隧道效應」超危險 年輕夫妻不幸喪命

遭酸為錢挺肚嫁豪門 楊晨熙揭老公薪資「底薪3萬5」

太魯閣三度接獲恐嚇信！冒名高市府觀光局長 揚言放8顆炸彈、勒索4千萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陽光直射睜不開眼！雲林1路段「隧道效應」超危險 年輕夫妻不幸喪命

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣土庫鎮145線昨天發生2死1傷車禍，年輕夫妻不幸喪命。檢警今天相驗並實地勘查，由於該路段車流量大且約有1公里路段每天下午陽光直射產生嚴重逆光，十分危險，此事故不排除逆光影響行車視線所致，警方建請增設「逆光危險路段」警語標誌，提醒駕駛下午行駛該路減速慢行，以保安全。

雲林縣土庫鎮145線綺湖段昨天下午4時58分徐姓男子（24歲，北港人）開車搭載周姓妻子（23歲），從土庫往北港方向行駛，疑因太陽強光直接照射影響視線，不慎和對向尹姓男子所駕自小客車對撞，兩車嚴重毀損，徐姓夫婦被困在車內，消防隊趕到破壞車體救出送醫，兩人均告不治，另一車男子受輕傷。

雲林檢警今天會同相驗，家屬對於春節發生意外，深感傷痛，虎尾分局今天也前往事發現場勘查，當地里長和居民紛紛反映，雲145線是北港通往虎尾、斗六的主要幹道，位於土庫興新里、綺湖里的路段，每天下午約4時起，太陽光直射道路逆光十分嚴重，相當刺眼。

張姓居民說，尤其在與高鐵交會的路段，因有高鐵遮光， 一旦穿越高鐵後，強光馬上直撲而來，「隧道效應」的光線反差，常令駕駛眼前一片漆黑看不清前方車況，加上該處又是彎道，的確十分危險。

由於這起車禍事發地點位於高鐵交會處不遠的彎道，是否因逆光釀禍，警方將進一步釐清，不過對於該路段逆光影響行車安全，也引起警方關注，虎尾副分局長陳建伊指出，將進一步評估設立「前方逆光、小心行駛」標誌或LED警示燈的可行性，提醒用路人小心慢行，以確保安全。

雲145線土庫路段每天下午4時起，強烈的太陽直接照射，嚴重影響行車視線，十分危險，昨天這起兩死1傷的車禍，不排除與強光刺眼有關。記者蔡維斌／翻攝
雲145線土庫路段每天下午4時起，強烈的太陽直接照射，嚴重影響行車視線，十分危險，昨天這起兩死1傷的車禍，不排除與強光刺眼有關。記者蔡維斌／翻攝
雲145線土庫路段每天下午4時起，強烈的太陽直接照射，嚴重影響行車視線，十分危險，昨天這起兩死一傷的車禍，不排除與強光刺眼有關。記者蔡維斌／翻攝
雲145線土庫路段每天下午4時起，強烈的太陽直接照射，嚴重影響行車視線，十分危險，昨天這起兩死一傷的車禍，不排除與強光刺眼有關。記者蔡維斌／翻攝
雲145線土庫路段每天下午4時起，強烈的太陽直接照射，嚴重影響行車視線，尤其與高鐵交會處，高架橋擋住陽光後，一穿越高鐵馬上強光撲來，眼前一片漆黑，的確十分危險，地方建議增設警語標誌。記者蔡維斌／攝影
雲145線土庫路段每天下午4時起，強烈的太陽直接照射，嚴重影響行車視線，尤其與高鐵交會處，高架橋擋住陽光後，一穿越高鐵馬上強光撲來，眼前一片漆黑，的確十分危險，地方建議增設警語標誌。記者蔡維斌／攝影
雲145線土庫路段每天下午4時起，強烈的太陽直接照射，嚴重影響行車視線，尤其與高鐵交會處，高架橋擋住陽光後，一穿越高鐵馬上強光撲來，眼前一片漆黑，的確十分危險，地方建議增設警語標誌。記者蔡維斌／攝影
雲145線土庫路段每天下午4時起，強烈的太陽直接照射，嚴重影響行車視線，尤其與高鐵交會處，高架橋擋住陽光後，一穿越高鐵馬上強光撲來，眼前一片漆黑，的確十分危險，地方建議增設警語標誌。記者蔡維斌／攝影

北港 車禍 雲林 高鐵

延伸閱讀

虎尾古蹟4館串連鐵橋打造光環境 雲林夜間觀光好去處

雲林嚴重車禍！2自小客車頭對撞全毀 ...

雲林轎車對撞釀2死…年輕夫妻受困車內 緊急搶救仍宣告不治

雲林甘蔗園火燒5小時濃煙狂竄 警消灌救靠這招阻絕延燒

相關新聞

太魯閣三度接獲恐嚇信！冒名高市府觀光局長 揚言放8顆炸彈、勒索4千萬

太魯閣國家公園管理處再度接獲恐嚇信件，稱在園區內放8顆遙控炸彈，勒索4千萬元，更疑似盜用高雄市政府觀光局長身分，署名「高...

休旅車違規左轉被撞翻 騎士一度無生命跡象驚悚畫面曝

新北市58歲林姓男子今天上午開車行經土城區金城路三段時，疑似未依號誌直接左轉延和路，對向騎乘重機的28歲陳姓男子見狀煞車...

新竹正妹騎車胸口慘遭襲擊 警破4門逮鐵棍男強制送醫

長相甜美清秀的陳姓女子，上周四（15日）騎車行經新竹縣湖口鄉勝利路二段時，竟遭62歲洪姓男子持鐵棍攻擊胸口，引起民眾恐慌...

影／廟會鞭炮竟綁電線上？居民大驚 警方與消防查證說話了

台中市后里區昨晚一場廟會活動，有人在網路Po出影片質疑鞭炮被綁在電線上，燃放時電線在旁很危險；大甲警分局今天說明，查證後...

嘉義男子全身著火墜樓「無生命跡象」 事故原因警方調查中

今天下午3點30分左右，嘉義市消防局接獲報案有名男子墜樓，消防隊人車趕往現場，有名男子全身著火倒在地上，緊急撲滅火勢，但...

陽光直射睜不開眼！雲林1路段「隧道效應」超危險 年輕夫妻不幸喪命

雲林縣土庫鎮145線昨天發生2死1傷車禍，年輕夫妻不幸喪命。檢警今天相驗並實地勘查，由於該路段車流量大且約有1公里路段每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。