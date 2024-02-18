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高雄男大年初三偷9台娃娃機得手3.2萬 4天後落網一毛不剩
葉姓男子因失業大年初三進入高雄市前金區一處娃娃機店，持螺絲起子連續撬開9台娃娃機，搜刮約3萬2000元，騎單車離去，店家發現失竊報案，警方調監視器追查，4天後在前鎮區查獲葉男，但贓款已分文未剩。
新興警分局前金分駐所12日大年初三上午9時30分許接獲民眾報案，指稱其位於中華三路上的多台娃娃機台遭人撬開，偷走零錢，請求警方到場協助。
警方獲報後，立即調閱店家周遭上百支監視器，發現一名騎單車的男子，當天凌晨鬼鬼祟祟在娃娃機店騎樓下來回走動，隨後進入店內，見四下無人之際，持螺絲起子撬開多台娃娃機的零錢箱，將零錢倒進自己的斜背包內後，騎單車離去。
店家清點，共有9台娃娃機及1台兌幣機遭殃，約損失3萬2000元；警方根據竊賊身影，循線追查，15日晚上6點多在前鎮區查獲涉案的葉姓男子（56歲）。
葉聲稱，因缺錢花用，下手行竊娃娃機店，得手的3萬2000元已全部花光，警詢後，被依竊盜罪嫌函送偵辦。
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