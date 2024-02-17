雲林轎車對撞釀2死…年輕夫妻受困車內 緊急搶救仍宣告不治

雲林縣145縣道土庫路段今天下午近5時許發生一起兩輛自小客車對撞事故，造成2人命危、1人受傷送醫救治，其中命危者為夫妻檔，醫院搶救後宣告不治，傷者目前留院觀察中，肇事原因由警方調閱行車紀錄器釐清中。

雲林縣消防局今天下午4點58分獲報，土庫鎮奮起里一處路段發生黑色自小客車與白色自小客車對撞事故，2車車上上分別為20多歲徐姓夫妻及49歲尹姓男子，其中徐姓夫妻當場失去呼吸心跳，分送虎尾若瑟醫院、中國醫藥大學北港附設醫院搶救但仍無力回天；另尹男胸痛、意識清醒，送中國北港附醫治療。

據了解，事發當時正值日落，黑色自小客車行駛在145縣道土庫路段一處彎道上，不排除逆光影響行車視線致使車輛偏移，進而與另一輛白色自小客車對撞釀禍，徐姓夫妻因撞擊力道猛烈受困車內，當場失去呼吸心跳，送醫搶救仍不治。

虎尾警分局第五組組長黃春榮表示，尹姓傷者酒測值為零，事故原因正調閱行車錄器調查釐清中；呼籲用路人駕駛各類車輛注意道路人車狀況，並於出門前注意身體狀況，妥適休息後再上路，務必集中精神駕駛，避免交通事故發生。