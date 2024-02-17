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梨山大甲溪林班地惡火延燒11公頃 大批人力兵分3路控制火勢

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市和平區昨深夜大甲溪事業區66林班森林大火，由於現場雜草燃燒，出動47名森林管護員救火，空勤直升機空中灑水，陸空滅火，所幸火勢於中午獲得控制，現場人員進行殘火處理。詳細起火原因將由消防局火調科釐清。

昨深夜，位於梨山地區的大甲溪事業區第66林班地發生森林火災，林業及自然保育署台中分署動員47位救火人力，連繫空中勤務總隊支援直升機進行空中灌灑5趟次，火勢於今天中午獲得控制，現場仍進行殘火整理。

林業保育署台中分署表示，火場位置地處偏遠，且無道路通行，森林護管員使用砍刀闢除雜草開路，步行約2小時抵達，火場雜草密布，輕質燃料充足，促使火勢延燒快速，初估延燒面積約11公頃。

動員梨山工作站、麗陽工作站森林護管員，兵分3路分頭處理煙點，火勢在今日中午獲得控制，台中分署已請台中市消防局於火勢完全撲滅後，派火調科人員到火場釐清起火原因。

台中市和平區昨深夜大甲溪事業區66林班森林大火，陸空同步滅火，所幸火勢於中午獲得控制，進行殘火處理。詳細起火原因將由消防局火調科釐清。圖／林業及自然保育署台中分署提供
台中市和平區昨深夜大甲溪事業區66林班森林大火，陸空同步滅火，所幸火勢於中午獲得控制，進行殘火處理。詳細起火原因將由消防局火調科釐清。圖／林業及自然保育署台中分署提供
台中市和平區昨深夜大甲溪事業區66林班森林大火，陸空同步滅火，所幸火勢於中午獲得控制，進行殘火處理。詳細起火原因將由消防局火調科釐清。圖／林業及自然保育署台中分署提供
台中市和平區昨深夜大甲溪事業區66林班森林大火，陸空同步滅火，所幸火勢於中午獲得控制，進行殘火處理。詳細起火原因將由消防局火調科釐清。圖／林業及自然保育署台中分署提供

台中市 梨山 火災 直升機

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