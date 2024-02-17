拔不出來！操作農用機具不慎翻覆 刀片嵌入新北男左腳一起送醫

新北市呂姓男子今天操作農用機具於農地翻土時不慎翻倒，機具刀片直接嵌入呂男左腳，因現場無法拔出，消防人員只好將人連同刀片直接送醫急救。

新北市消防局第四救災救護大隊今天下午2時34接獲報案，呂姓男子（59歲）在新店區莒光路自家農地操作農用機具翻土時不慎翻覆，導致左腳被捲進機器，無法脫困，立即派員趕往現場救援，到場後發現呂男左小腿卡在翻土機內，意識清醒但血流不止，消防人員先用止血帶幫他止血，並嘗試用工具試圖拆除農用機具，但因刀片鑲嵌在呂男左小腿裡，無法輕易拔出，消防人員只好將他連同刀片一起送至新店耕莘醫院交由醫護人員進一步的處理。

第四救災救護大隊長陳志瑋提醒，農業工作者時常需要操作小型農機具，常因對農機具的性能不熟悉，或在精神狀態不佳情況下操作，造成人身的受傷，有時會因農地不平整，或操作時未遵守操作安全準則，造成危害。他呼籲民眾操作機器時要注意安全，並應穿戴護具，如果遇到類似的情況，亦不要慌張，注意自身的傷口，避免感染或失血過多，同時儘快撥打119求救，讓消防人員及時救援盡快就醫。