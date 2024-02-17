女高中生掉落鐵軌意外身亡 學校座位擺紙鶴追念

台鐵普悠瑪列車昨晚9點多行經高雄科工館站時，意外撞斃落軌的年輕女子，警方查出，死者是高雄某高中江姓女學生，據了解，江女事發前才就醫，不久失聯，家長才報案協尋就出意外。此事震驚學校師生，校方已立即啟動危機處理，也入班輔導，校方指江同學的座已擺上紙鶴與卡片，表達追念。

江姓女高中生就讀的學校今天表示，校方獲知此事後即啟動危機處理小組，第一時間並聯繫家長表達關心，目前全力協助家屬處理後事；也入班對江同學的同班同學進行輔導，更全校發放安心文宣。校方也會對此事發生後，造成心理壓力反映的學生進行輔導與追蹤。

學校表示，江同學是校內輔導個案，學習狀況及同儕關係正常，學校會配合相關單位調查，也持續輔導在校師生並陪伴家長。此事是全校的傷痛，原因尚待查證，不做任何推論，呼籲各界不要妄加揣測，靜待釐清事因，以免造成事件當事人及其家屬的二次傷害。也願逝者安息，生者有足夠力量面對哀痛。

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