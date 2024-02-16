影/山域事故多 花蓮空勤一口氣飛三地救3名年輕女山友

近日不少民眾把握假期登山，但山域事故頻傳，空中勤務總隊花蓮駐地黑鷹直升機今晨接獲指令，飛往轆轆谷、東郡大山、塔芬山屋，救出3名均為20多歲的年輕女山友，3人分別因為高山症、尿毒症發作無法行動求援，一趟三任務，連空勤人員都說少見。

空勤花蓮駐地勤務第一大隊第三隊表示，今天清晨接獲總隊通知，有3支分別位於轆轆谷、東郡大山、塔芬山屋的登山隊伍，都有山友出現狀況需要救援，高雄、南投消防局獲報後，轉請空勤協助。

空勤花蓮黑鷹直升機由正駕駛王宥勝、副駕駛謝華榮、搭載機工長黃啟君、消防署特搜隊 小隊長張力家及隊員張晏嘉5人，今天上午8時20分起飛趕往救援。

空勤花蓮駐地表示，黑鷹直升機上午9時14分抵達轆轆谷山屋，4分鐘內落地救出高山症的28歲楊姓女山友，又馬不停蹄趕往塔芬谷山屋，9時21分抵達目標區，落地後9時35分救出同樣是高山症的溫姓女山友。