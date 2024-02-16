天冷 新店民宅疑插電保暖床墊起火 屋主外出無人傷

新北市新店區安祥路二樓民宅疑插電保暖床墊起火冒煙，屋主正好外出無人傷。確實起火原因有待消防局火調人員進一步調查釐清。

新北市消防局今天上午10時37分獲報，新店區安祥路145巷內一棟4層水泥建築物2樓民宅冒出濃煙，屋內疑似有一名獨居老人，指揮中心立即派遣1大隊5分隊共計12車30人前往搶救。

消防人員到場後，發現火勢侷限在2樓其中一間房間內，立即破門入室，佈2條水線進行滅火，並同時進行人命搜索。經3次來回搜索，確認屋內無人受困。經員警調閱監視器，屋主為一名80多歲的獨居老人，事發前剛好騎機車外出。消防人員於10時52分將火勢撲滅，燃燒床鋪、燃燒面積約1平方公尺，起原因仍待調查。