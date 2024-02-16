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初六詐團開工了！ 龜山警逮車手救回150萬

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園龜山區楊姓男子本月初因臉書廣告進入股票投資群組，投資300萬元想炒作，年前對方每天回報獲利甚高卻一毛都拿不回來，才驚覺遭詐報警，沒想到農曆新年7天連假過後，詐騙集團也上工，昨要他於各行業開工上班首日，再付150萬元即可取回獲利，桃市警龜山分局龜山派出所據報出動5警1實習生，晚間在萬壽路將何姓車手圍捕到案，警詢後依詐欺罪嫌送辦。

龜山分局表示，楊男年前向龜山所報案，表示看到臉書投資股票廣告，對「高獲利、穩賺不賠」相當心動，主動加Line聯繫，以面交或匯款等方式陸續交出300萬元卻始終無法出金，擔心遭詐騙才報案，沒想到初六開工一早又接獲電話，要他再付現金150萬元。

警方說明，這種型態就是常見的投資詐騙，對方利用假投資帳戶的獲利數字謊稱已有高額獲利，藉此誘惑被害人投入更多資金；於是與楊男合作，請他與對方約定昨晚9點在萬壽路某便利商店交付投資現金。

龜山派出所由警員林鈺諺、劉竣維、曹惟智、吳俊佑、江昱葳等，帶著實習生曾昱程喬裝一般民眾，在面交地點周邊以私車、徒步等方式埋伏，期間曾姓實習生多次提供疑似面交一方的動向及資訊，5名警員見時機成熟，上前包夾並將21歲何姓車手壓制逮捕並移送法辦。

龜山所長陳政斌呼籲，民眾對高獲利低風險、穩賺不賠等話術應提高警覺，有任何疑慮應撥打165反詐騙專線或110報案，避免錢財遭詐或被誘騙淪為詐欺集團車手，甚至成為性剝削、勞力剝削、器官拆除等人口販運案件的受害者，為自己的錢財與人身安全堅守最後一道防線。

桃市龜山警分局龜山派出所5名警員與1名警專實習生，昨晚為了抓住車手，喬裝路人甲在面交地點周邊埋伏，趁21歲何姓車手出面領取150萬元時，一擁而上逮捕，保住楊姓被害人的血汗錢。記者陳恩惠／翻攝
桃市龜山警分局龜山派出所5名警員與1名警專實習生，昨晚為了抓住車手，喬裝路人甲在面交地點周邊埋伏，趁21歲何姓車手出面領取150萬元時，一擁而上逮捕，保住楊姓被害人的血汗錢。記者陳恩惠／翻攝
桃市龜山警分局龜山派出所5名警員與1名實習生，昨晚為了抓住車手，喬裝路人甲在面交地點周邊埋伏，趁21歲何姓車手出面領取150萬元時，一擁而上逮捕，保住楊姓被害人的血汗錢。記者陳恩惠／翻攝
桃市龜山警分局龜山派出所5名警員與1名實習生，昨晚為了抓住車手，喬裝路人甲在面交地點周邊埋伏，趁21歲何姓車手出面領取150萬元時，一擁而上逮捕，保住楊姓被害人的血汗錢。記者陳恩惠／翻攝
桃市龜山警分局龜山派出所5名警員與1名警專實習生，昨晚為了抓住車手，喬裝路人甲在面交地點周邊埋伏，趁21歲何姓車手出面領取150萬元時，一擁而上逮捕，保住楊姓被害人的血汗錢。記者陳恩惠／翻攝
桃市龜山警分局龜山派出所5名警員與1名警專實習生，昨晚為了抓住車手，喬裝路人甲在面交地點周邊埋伏，趁21歲何姓車手出面領取150萬元時，一擁而上逮捕，保住楊姓被害人的血汗錢。記者陳恩惠／翻攝
桃市龜山警分局龜山派出所5名警員與1名警專實習生，昨晚為了抓住車手，喬裝路人甲在面交地點周邊埋伏，趁21歲何姓車手出面領取150萬元時，一擁而上逮捕，保住楊姓被害人的血汗錢。記者陳恩惠／翻攝
桃市龜山警分局龜山派出所5名警員與1名警專實習生，昨晚為了抓住車手，喬裝路人甲在面交地點周邊埋伏，趁21歲何姓車手出面領取150萬元時，一擁而上逮捕，保住楊姓被害人的血汗錢。記者陳恩惠／翻攝

實習 詐騙集團 車手

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