影／高雄男開貨車去保養卻撞涵洞 車櫃全毀還得繳罰鍰

高雄仁武區水管路往高楠公路的涵洞慢車道，今早10時許，發生小貨車自撞車禍，40歲肇事吳姓男駕駛因未注意限高2米，小貨車後車櫃2.5米，這下慘了，自撞卡在涵洞中，據悉，吳男本駕車要去保養，這下得繳上一筆不輕的修理費，還得繳罰鍰。

吳男小貨車車櫃幾乎全毀，卡在高速公路下方涵洞中，經瞭解，吳男欲駕小貨車前往保養，吳男當時因不熟路況，聽從導航指示遂行駛至水管路慢車道，由東向西直行時，不慎撞擊涵洞，經警實施吹氣酒測，吳男並無酒駕情事，所幸吳男並無受傷。