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影／高雄男開貨車去保養卻撞涵洞 車櫃全毀還得繳罰鍰

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄仁武區水管路往高楠公路的涵洞慢車道，今早10時許，發生小貨車自撞車禍，40歲肇事吳姓男駕駛因未注意限高2米，小貨車後車櫃2.5米，這下慘了，自撞卡在涵洞中，據悉，吳男本駕車要去保養，這下得繳上一筆不輕的修理費，還得繳罰鍰。

吳男小貨車車櫃幾乎全毀，卡在高速公路下方涵洞中，經瞭解，吳男欲駕小貨車前往保養，吳男當時因不熟路況，聽從導航指示遂行駛至水管路慢車道，由東向西直行時，不慎撞擊涵洞，經警實施吹氣酒測，吳男並無酒駕情事，所幸吳男並無受傷。

警方已於現場交通疏導，並協助自小貨車移置拖吊，不過，詳細肇事原因，仍待進一步釐清；另外，針對吳男不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示部分，已掣單舉發，最重可處1800元罰鍰。

警方在車禍現場指揮疏導交通。記者古和純／翻攝
警方在車禍現場指揮疏導交通。記者古和純／翻攝
警方在車禍現場指揮疏導交通。記者古和純／翻攝
警方在車禍現場指揮疏導交通。記者古和純／翻攝
小貨車貨櫃因自撞涵洞毀壞。記者古和純／翻攝
小貨車貨櫃因自撞涵洞毀壞。記者古和純／翻攝
小貨車貨櫃因自撞涵洞毀壞。記者古和純／翻攝
小貨車貨櫃因自撞涵洞毀壞。記者古和純／翻攝

標誌 自撞 車道 高速公路

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