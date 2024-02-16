聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／高雄男開貨車去保養卻撞涵洞 車櫃全毀還得繳罰鍰
高雄仁武區水管路往高楠公路的涵洞慢車道，今早10時許，發生小貨車自撞車禍，40歲肇事吳姓男駕駛因未注意限高2米，小貨車後車櫃2.5米，這下慘了，自撞卡在涵洞中，據悉，吳男本駕車要去保養，這下得繳上一筆不輕的修理費，還得繳罰鍰。
吳男小貨車車櫃幾乎全毀，卡在高速公路下方涵洞中，經瞭解，吳男欲駕小貨車前往保養，吳男當時因不熟路況，聽從導航指示遂行駛至水管路慢車道，由東向西直行時，不慎撞擊涵洞，經警實施吹氣酒測，吳男並無酒駕情事，所幸吳男並無受傷。
警方已於現場交通疏導，並協助自小貨車移置拖吊，不過，詳細肇事原因，仍待進一步釐清；另外，針對吳男不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示部分，已掣單舉發，最重可處1800元罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言