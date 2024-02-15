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雲林老婦4天二度迷航...徒步數公里身上只剩1元 出門原因有洋蔥

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林斗六一名年約70歲的林姓老婦春節連假前夕在火車站後站迷航，沒想到被家人接回家後，隔4天又在7公里外的莿桐鄉走失，因孤獨呆坐在陌生人家門口引起他人注意，民眾協助報警，她口中念念有詞「要找兒子」，警方詢問老婦，但她始終無法清楚表明身分及交代其他資料，且身上只剩1元，幾經奔波才順利聯絡上兒子將人接回家，驚險落幕。

白髮蒼蒼的林姓老婦日前自行出門，在斗六火車站附近徘徊許久，當天因氣溫寒冷，她無助呆坐在路旁，向恰巧經過的蔡姓女子招手求援，希望能接送她到兒子家，蔡女愛莫能助隨即報警，後由林婦女兒到場接人帶回照顧。

未料事隔4天，林婦疑又想念兒子再度出門，這一趟走得更遠，一路步行超過7公里至莿桐鄉，因人生地不熟加上身體疲勞，便隨機在一戶人家家門口前坐著休息，一坐就是半天，引來路過民眾關心，老婦也只說了一句「想去找兒子」，無法清楚回答其他問題，路人面面相覷不知怎麼幫忙只好報警。

莿桐分駐所警員簡家興獲報趕抵現場，發現老婦有失智傾向，身上也只剩下1元；據本人說法，她自當天早上9點出門之後就未再進食，又走了一大段路，體力不支才想坐著休息，簡員擔心她的身體出狀況，便將人帶回分駐所休息，並提供食物及水補充能量，經查個人資料後，順利聯絡到兒子來接人。

據了解，林婦一人獨居在斗六市，子女各自成家並未與她同住，在沒有其他家人陪伴下，才會接連發生迷航事件；斗六警分局長黃念生說，家中長者若有失智情形，應多加照顧及關懷，為防走失或迷航，可在其隨身包包、衣服角落繡上聯絡電話，或申請防走失手環，以利警方獲報後，能在最快時間內協尋返家。

雲林斗六一名年約70歲的林姓老婦為了找兒子，春節連假前夕在火車站後站迷航直喊，沒想到被家人接回家後，隔4天又在7公里外的莿桐鄉走失，幸都遇到善良路人協助報警。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗六一名年約70歲的林姓老婦為了找兒子，春節連假前夕在火車站後站迷航直喊，沒想到被家人接回家後，隔4天又在7公里外的莿桐鄉走失，幸都遇到善良路人協助報警。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗六一名年約70歲的林姓老婦為了找兒子，春節連假前夕在火車站後站迷航直喊，沒想到被家人接回家後，隔4天又在7公里外的莿桐鄉走失，幸都遇到善良路人協助報警。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗六一名年約70歲的林姓老婦為了找兒子，春節連假前夕在火車站後站迷航直喊，沒想到被家人接回家後，隔4天又在7公里外的莿桐鄉走失，幸都遇到善良路人協助報警。記者陳苡葳／翻攝

斗六 老婦

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