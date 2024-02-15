愛河灣內「雙鴨合體」 人海茫茫老小走失上演驚魂記

高雄愛河灣黃色小鴨情人節上演合體。記者劉學聖／攝影 高雄愛河灣昨午展出西洋情人節版黃色小鴨，吸引上萬遊客，不過，灣內「雙鴨合體」灣外「家人走離」，會場內機動派出所甫找回75歲走失老婦人，怎料，才過1小時，又出現9歲小女童與家人走散，所幸在30分內尋回，警方呼籲，出遊時，長者與幼童應陪同在側，避免走失。

「我媽年紀大，不大會用手機！」44歲鍾姓男子焦急向鹽埕分局員警求助，鍾男指稱，昨天帶著75歲母親去駁二藝術特區看黃色小鴨，未料當時人潮眾多，兩人在高雄流行音樂中心廣場走失。

警昨午3時30分許接獲報案後，僅靠鍾母照片在廣場內展開地毯式搜索，所幸，4時許前，警在茫茫人海中找到鍾母，並將她帶至機動派出所與家人團聚。

無獨有偶，昨午又有一對年輕夫妻於5時10分許神色慌張地至機動派出所向員警求助，41歲林姓女子向員警表示，9歲女兒在鹽埕區大港橋附近走失，夫妻倆已先尋找了一段時間，但都沒發現女兒蹤跡。

在取得女童當時穿著相片後，員警立即在周邊仔細找尋，歷經半小時後，終於在大港橋附近嚇呆的女童，所幸女童平安，讓夫妻倆終於能放下心中大石。