快訊

龍年開紅盤！台股躍騰568點站上18,600點 台積電開盤勁揚63元站上7字頭

恭喜！熊熊大年初一迎愛女出生 醫師讚「很漂亮」

早晨財經速解讀／通膨頑固 美債難解套？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛河灣內「雙鴨合體」 人海茫茫老小走失上演驚魂記

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄愛河灣黃色小鴨情人節上演合體。記者劉學聖／攝影
高雄愛河灣黃色小鴨情人節上演合體。記者劉學聖／攝影
高雄愛河灣昨午展出西洋情人節版黃色小鴨，吸引上萬遊客，不過，灣內「雙鴨合體」灣外「家人走離」，會場內機動派出所甫找回75歲走失老婦人，怎料，才過1小時，又出現9歲小女童與家人走散，所幸在30分內尋回，警方呼籲，出遊時，長者與幼童應陪同在側，避免走失。

「我媽年紀大，不大會用手機！」44歲鍾姓男子焦急向鹽埕分局員警求助，鍾男指稱，昨天帶著75歲母親去駁二藝術特區看黃色小鴨，未料當時人潮眾多，兩人在高雄流行音樂中心廣場走失。

警昨午3時30分許接獲報案後，僅靠鍾母照片在廣場內展開地毯式搜索，所幸，4時許前，警在茫茫人海中找到鍾母，並將她帶至機動派出所與家人團聚。

無獨有偶，昨午又有一對年輕夫妻於5時10分許神色慌張地至機動派出所向員警求助，41歲林姓女子向員警表示，9歲女兒在鹽埕區大港橋附近走失，夫妻倆已先尋找了一段時間，但都沒發現女兒蹤跡。

在取得女童當時穿著相片後，員警立即在周邊仔細找尋，歷經半小時後，終於在大港橋附近嚇呆的女童，所幸女童平安，讓夫妻倆終於能放下心中大石。

鹽埕警分局呼籲，「2024冬日遊樂園」活動期間人潮眾多，家中年長及年幼成員前往時應陪同在側避免走失，並隨時注意路口交通管制狀況，配合現場執勤員警交通指揮管制與疏導，以避免塞車或事故之發生。

高雄市警察局派鹽埕分局員警進駐黃色小鴨會場中的機動派出所，昨天助鍾姓男子找回走散的母親。記者古和純／翻攝
高雄市警察局派鹽埕分局員警進駐黃色小鴨會場中的機動派出所，昨天助鍾姓男子找回走散的母親。記者古和純／翻攝
員警靠著鍾姓男子提供的照片，尋回他走失的母親。記者古和純／翻攝
員警靠著鍾姓男子提供的照片，尋回他走失的母親。記者古和純／翻攝
員警助走散女童與父母團圓。記者古和純／翻攝
員警助走散女童與父母團圓。記者古和純／翻攝

愛河

延伸閱讀

影／歡度情人節 愛河黃色小鴨kiss秀恩愛

黃色小鴨也放閃！雙鴨情人節「錯位親嘴」 萬人搶拍照

Global Mall春節業績飆新高 金飾、餐飲、家電成長15%

直播／歡度西洋情人節 今天來看黃色小鴨kiss秀恩愛

相關新聞

娃娃機藏賭博、18禁 警嘆管理難

服務業人力難求，加上疫情時期許多行業退租，無人經濟趁勢進駐，娃娃機已成疫後新興產業。但家長發現娃娃機公然展示「十八禁」成...

又是違法亂騎！恆春沙灘車翻覆 男遭重壓亡

六名遊客前天在屏東縣恆春鎮租用沙灘車由業者領騎，其中古姓男子在山坡地翻車被重壓，頭部受創經送醫不治，凸顯沙灘車違法亂象及...

這下小雞真的晚安！她揭柬埔寨警方比黑道可怕 勸「好好建設自己國際觀」

日前網紅「晚安小雞」（陳能釧）聲稱在柬埔寨「凱博園區」遭毆打、被搶錢，還直播自己狼狽逃出來的畫...

娃娃機亂象／業者遊走法律邊緣 政府不該漠視

疫情後實體經濟遭受打擊，俗稱娃娃機的選物販賣業趁隙再起，新竹縣市的娃娃機業稅收攻入娛樂稅前三名，但娃娃機在缺乏監管的情況...

愛河灣內「雙鴨合體」 人海茫茫老小走失上演驚魂記

高雄愛河灣昨午展出西洋情人節版黃色小鴨，吸引上萬遊客，不過，灣內「雙鴨合體」灣外「家人走離」，會場內機動派出所甫找回75...

北市環快車禍「自撞橋墩」！一男失去呼吸心跳 送醫急救

今天早上7時許，台北市環河快速道路發生一起嚴重車禍，年約30歲男子駕駛一輛白色小客車，在往中興橋匝道口方向自撞橋墩，車頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。