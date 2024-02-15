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娃娃機亂象／業者遊走法律邊緣 政府不該漠視

聯合報／ 記者巫鴻瑋

業者改裝夾娃娃機藏身民宅進行賭博。記者王長鼎／翻攝
業者改裝夾娃娃機藏身民宅進行賭博。記者王長鼎／翻攝

疫情後實體經濟遭受打擊，俗稱娃娃機的選物販賣業趁隙再起，新竹縣市的娃娃機業稅收攻入娛樂稅前三名，但娃娃機在缺乏監管的情況下亂象叢生，不僅造成學生沉迷，更讓賭博、十八禁之風大行其道，娃娃機問題蔓延全國，目前僅少數縣市制定自治條例進一步規範，政府若不加以管制，也恐影響民眾、尤其青少年身心健康。

娃娃機問題並非一朝一夕，最先是大量家長反映孩子沉迷學校周邊娃娃機店，連生活費都花在娃娃機上，桃園市二○二○年才率全國之先實施「自助選物販賣事業管理自治條例」，其餘五都陸續跟進，但多數縣市對於娃娃機業管理，仍仰賴不同機關各自稽查違規，也未限制娃娃機店和學校的距離，使得娃娃機亂象愈演愈烈。

業者遊走法律邊緣的模糊界線，明目張膽展示賭博、模型槍、十八禁商品，無非是為了吸引消費者上門、提高收入，無視對普通民眾、未成年人的身心危害，但過期食品、假3Ｃ產品、假名牌氾濫，甚至曾有業者提供夾換毒品，政府難道不用更進一步善盡把關之責？

此外，娃娃機業入行門檻低，幾乎都是無人商店，消費者如何確保從娃娃機中夾出的零食飲料都符合食品衛生安全，出了意外恐怕求償無門，警方也坦言，娃娃機違規型態多變，管理及執法上都已形成困難。

如今過年期間人潮湧入的不是年味十足的商圈店面，反而攜家帶眷走入有違法、食品安全危害隱憂的的娃娃機店鋪，若政府還不出手加強執法管理，讓民眾、青少年沉迷於娃娃機零錢消費帶來的「短平快」娛樂，傷的除了民眾荷包、身心，也挑戰政府的公權力。

娃娃機 賭博

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