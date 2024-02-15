娃娃機藏賭博、18禁 警嘆管理難

有娃娃機業者在機台內擺放十八禁成人商品，未成年孩童也能自由投幣夾取。記者巫鴻瑋／攝影

服務業人力難求，加上疫情時期許多行業退租，無人經濟趁勢進駐，娃娃機已成疫後新興產業。但家長發現娃娃機公然展示「十八禁」成人用品，還有賭博娃娃機台，零食機台也可見過期食品，甚至消費糾紛時申訴無門，但目前台灣本島僅七個縣市訂有自治條例，民代指出，如何監管已是地方政府須關注的問題。

疫情解封，新北市列管娃娃機家數從一三九○家恢復至前年的一六二七家，去年更增至約一六三六家。新竹市單是去年就增加卅九家，較前年成長約三成，娃娃機台更暴增五成，達五三一九台，並逐漸朝大型化發展。

在新竹縣，單是去年十二月就有九家大型娃娃機店新開張。新竹縣市近萬台娃娃機稅收，雙雙擠進娛樂稅類別排行前三名。

記者走訪新竹地區幾個商圈，赫見娃娃機店機台內公然擺放十八禁情趣用品，如飛機杯、按摩棒，還有包裝上毫不遮掩的火辣裸露比基尼，甚至露三點，以及五花八門的女性情趣內衣褲，現場卻無任何警告標示，十八歲以下未成年人也能自由投幣夾取。

新竹縣議員吳旭智憂心，有不少家長陸續向他反映，擔心孩子被娃娃機台內的色情物品影響。議員廖子齊質詢也指出，不時可見跳蛋等十八禁情趣用品或模型槍，相比其他縣市，新竹市府開罰態度消極，呼籲訂定自助選物販賣事業管理自治條例。

目前六都除了台南未訂定自治條例，本島其他縣市僅苗栗、嘉義縣訂定自治條例，其他縣市均無。新竹縣警察局、產發處表示，會持續向店家宣導，應張貼告示禁止未滿十八歲者入內消費；新竹市府則說，將參考其他縣市，訂定自治條例。

娃娃機熱潮再起，新北市蘆洲警方日前破獲聚眾賭博，業者改裝娃娃機讓賭客操縱爪子，夾機台裡的骰子「西巴辣」拚輸贏。

桃園市平鎮區就曾有民眾玩賭博娃娃機台，遭巡邏員警查獲，雖然民眾辯稱，只是玩機台用彩票換公仔，仍被依違反賭博罪處五千元罰金，改裝娃娃機台的蕭姓台主，更被依犯圖利聚眾賭博罪，判處四個月有期徒刑。

新竹縣警察局指出，賭博機台娃娃機內不是擺放商品，而是彩球、代夾物，消費者只要夾中，就能兌換獎品或參與刮刮樂、戳戳樂，但無論涉及現金兌換與否，都可能涉及賭博罪嫌，不僅業者可能吃上刑責並被裁罰，消費者也會淪為賭客被依社維法裁處，還有業者提供夾換毒品「罪加一等」。

警方指出，仿冒商品違反商標法，對商品動手腳更涉及詐欺取財罪，也不能在機台內擺放菸品、電子煙、醫療器材等，否則將涉違菸害防制法、藥事法等，也不能提供活體生物讓消費者夾取，將觸犯動物保護法。但基層警員即坦言，夾娃娃機涉及多個主管機關，依違規事項交不同單位裁罰，管理相當困難。