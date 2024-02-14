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趙小蘭胞妹趙安吉驟逝 吳欣盈曝「周日才傳訊息」：震驚難過

這下小雞真的晚安！她揭柬埔寨警方比黑道可怕 勸「好好建設自己國際觀」

聯合新聞網／ 綜合報導
直播主「晚安小雞」傳出在柬埔寨遭毆打後失聯，刑事局介入聯繫後證實他在柬埔寨被帶回偵辦。圖／翻攝自晚安小雞粉專
直播主「晚安小雞」傳出在柬埔寨遭毆打後失聯，刑事局介入聯繫後證實他在柬埔寨被帶回偵辦。圖／翻攝自晚安小雞粉專

日前網紅「晚安小雞」（陳能釧）聲稱在柬埔寨「凱博園區」遭毆打、被搶錢，還直播自己狼狽逃出來的畫面，但網紅「四叉貓」比對google地圖發現，晚安小雞僅在馬路旁邊繞圈，「中間路過一整排的海灘渡假飯店，他完全沒有要進去求救的意思」。今（14）日有相關單位確認，晚安小雞確實沒遭到毆打搶劫，且已被柬埔寨警方拘留，後續恐怕涉及煽動歧視罪等3罪被移送，讓該案掀起一片討論。

晚安小雞今日上午被柬埔寨警方帶回西港警局製作筆錄，原因是涉嫌散布不實訊息，我國刑事局也表示，尊重當地司法調查，刑事局駐越南聯絡官將持續和駐外單位、當地警方保持聯繫。不過參考先前類似案例，柬國警方可能會以「煽動歧視罪」、「提供虛假申報罪」、「非法干涉公共職能行駛罪」偵辦移送。

對此，財經專家胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」貼文指出，在柬埔寨，惹到警方的後果比惹到黑道還可怕，「不知道現在中小學課本還有沒有教這些國家的情況，台灣警察親切又講理，跟柬埔寨緬甸越南完全不同」。

胡采蘋更指出，晚安小雞下場不樂觀，吃不完兜著走的機率很大，並勸他「新的一年還是要好好建設自己的國際觀呀」。

許多網友也針對晚安小雞被拘留一事開酸，紛紛在聯合新聞網粉專留言，「這下真的晚安了」、「這次我相信了！」、「抓起了電小鳥」、「真的丟臉，丟到國外去」、「我能說什麼呢...是他自己自討苦吃的，又沒人逼他去的，還自導自演嘞，導演都給他當好」。

四叉貓 柬埔寨 緬甸 越南 黑道

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