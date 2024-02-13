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不排除自導自演？網紅晚安小雞柬埔寨直播掀議 警方比對地點「非凱博園區」

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晚安小雞在柬埔寨直播爭議！警方比對查地點有疑 不排除自導自演

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台灣直播主「晚安小雞」（陳能釧）昨日晚間宣稱在柬埔寨的凱博園區開直播時，疑遭1名穿著迷彩褲人士發現後毆打，直播中斷後失聯，下午又直播。刑事局解析畫面，比對晚安小雞昨晚的長達1小時多的直播影片後，發現13：21分之處背景，與網路街景地圖對比，地點應為柬埔寨希努哈克市凱博園區旁廢棄的金水園區，而非凱博園區。對於外界質疑他自導自演，警方表示將持續關注。

晚安小雞昨晚直播時表示，他獨自在柬埔寨的凱博園區開直播，1小時後，他疑似遭人發現，轉身跑上樓梯逃跑，一會兒手機便摔落在地，影片傳來毆打聲，隨後一名身著迷彩褲的人士拾起手機，結束直播。

今天下午3點許，晚安小雞再次開直播並表示他遭人綁住，目前已經逃出來，這都是自作自受，哭喊想回家。刑事局表示，今天未接獲家屬報案，將會同外交部持續調查。

晚安小雞的妻子「愛婆」與今天凌晨直播落淚表示，找不到人。直播主「傑哥」則說，目前聯繫不上晚安小雞，他們都不清楚晚安小雞的確切行程，但行程是透過當地旅行社安排當地地陪，旅行社導遊是由他介紹，將請YouTuber「阿鬧」帶錢到柬埔寨了解狀況。

今天下午3點17分，晚安小雞再次在臉書直播，影片中衣衫襤褸、神色不安地在戶外奔跑，他聲稱手腳、脖子遭人綁在椅子上，直到建築物內裡面有數名持槍的人對他說了聲「Leave」，他就跑了5、6公里。影片尾聲，他蹲在路邊開直播錄影存證，直呼「想回家，不敢再來柬埔寨了，這是自作自受，不怪別人。」

網紅「四叉貓（劉宇）」今質疑晚安小雞涉作假。他說，比對街景地圖，發現晚安小雞似乎就在大馬路旁邊開直播，旁邊甚至有整排海灘渡假飯店，認為「感覺是個蠻安全的地方」；此外，他也質疑晚安小雞全身3、4千美金（約新台幣9至12萬元）遭搶，攝影器材卻還在身上能直播的真實性。

直播主「晚安小雞」昨傳疑出在柬埔寨遭毆打。 圖／摘自晚安小雞直播
直播主「晚安小雞」昨傳疑出在柬埔寨遭毆打。 圖／摘自晚安小雞直播

小雞 柬埔寨 直播主

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