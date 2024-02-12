快訊

蘋果AI布局慢讓市值被超車 庫克神祕專案能扭轉戰局？

上午18縣市低溫特報！一圖看今晨溫差 鄭明典：太特別了

影／改裝夾娃娃機賭博 淨化春節治安 新北警逮5嫌

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市李姓男子涉嫌改裝夾娃娃機藏身民宅進行賭博，以一次100元為賭注，依遊戲機台上所示規則操作，可贏得5000至10萬元不等獎金。警方日前獲報持搜索票前往查緝，當場查獲負責人陳姓男子及賭客共5人，警詢後依賭博及違反電子遊戲場業管理條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

蘆洲警分局三民所落實「清源專案3.0」、「社區友善通報網」，春節連續假日前夕接獲情資，指稱蘆洲區三民路一處民宅一樓出入複雜，疑似暗藏賭場，由分局行政組、偵查隊、三民所組成專案小組蒐證，同時向新北地院聲請搜索票獲准。

該地下賭場為躲避警方追查，現場設有二道門禁管制並透過監視器、社交軟體過濾進出人員，警方專案小組4日凌晨3時前往該處破門查緝，當場查獲賭場場主李姓男子（43歲）、介紹人張姓男子（42歲）及許姓男子（50歲）、楊姓男子（20歲）、許姓男子（19歲）等賭客共5人，現場查扣賭博機台36台、IC版36個、點鈔機1台、帳冊1疊、現金34萬5400元、監視器等證物。

據了解，李姓男子涉嫌改裝夾娃娃機藏身民宅進行賭博，以一次100元為賭注，依遊戲機台上所示規則操作，可贏得5000至10萬元不等獎金，來吸引賭客上門，意圖利用過年期間飽賺一筆，卻為警方早先一步發現依法查獲。警詢後將陳男等5人依賭博及違反電子遊戲場業管理條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市李姓男子涉嫌改裝夾娃娃機藏身民宅進行賭博，以一次100元為賭注，依遊戲機台上所示規則操作，可贏得5000至10萬元不等獎金。記者王長鼎／翻攝
新北市李姓男子涉嫌改裝夾娃娃機藏身民宅進行賭博，以一次100元為賭注，依遊戲機台上所示規則操作，可贏得5000至10萬元不等獎金。記者王長鼎／翻攝
新北市李姓男子涉嫌改裝夾娃娃機藏身民宅進行賭博，以一次100元為賭注，依遊戲機台上所示規則操作，可贏得5000至10萬元不等獎金。記者王長鼎／翻攝
新北市李姓男子涉嫌改裝夾娃娃機藏身民宅進行賭博，以一次100元為賭注，依遊戲機台上所示規則操作，可贏得5000至10萬元不等獎金。記者王長鼎／翻攝
新北市李姓男子涉嫌改裝夾娃娃機藏身民宅進行賭博，以一次100元為賭注，依遊戲機台上所示規則操作，可贏得5000至10萬元不等獎金。記者王長鼎／翻攝
新北市李姓男子涉嫌改裝夾娃娃機藏身民宅進行賭博，以一次100元為賭注，依遊戲機台上所示規則操作，可贏得5000至10萬元不等獎金。記者王長鼎／翻攝
新北市李姓男子涉嫌改裝夾娃娃機藏身民宅進行賭博，以一次100元為賭注，依遊戲機台上所示規則操作，可贏得5000至10萬元不等獎金。記者王長鼎／翻攝
新北市李姓男子涉嫌改裝夾娃娃機藏身民宅進行賭博，以一次100元為賭注，依遊戲機台上所示規則操作，可贏得5000至10萬元不等獎金。記者王長鼎／翻攝

夾娃娃機 賭博

延伸閱讀

阿里山十字村春節飄菇香 林下經濟段木香菇慶豐收

紙風車澎湖春節公演哪吒鬧龍宮 吸引滿場民眾

總統春節親赴慰勉 海巡人員：守護藍色國土不鬆懈

閒置空間換綠地 新北綠家園專案核心都會區12年206公頃

相關新聞

「跟著導航走」 67歲男逆闖國道遭吊照

六十七歲劉姓男子前天傍晚駕駛銀白色轎車逆向行駛在國道一號北上路段，他一路開到十七點三公里內湖路段被國道警方攔下，劉辯稱因...

影／改裝夾娃娃機賭博 淨化春節治安 新北警逮5嫌

新北市李姓男子涉嫌改裝夾娃娃機藏身民宅進行賭博，以一次100元為賭注，依遊戲機台上所示規則操作，可贏得5000至10萬元...

台語歌手趕場表演疑為閃狗 轎車自撞石柱衝入農田燃燒

台南市歸仁區今天傍晚發生一起車禍，男子行經保大路某路段時，疑似為了閃避野狗不慎失控，失控衝入農田後翻覆，隨即起火燃燒，所...

七旬婦人買菜忘了車停哪 警調監視器畫面尋回

「警察先生，我媽媽的機車不見了！」台南市王先生昨天中午12點多，慌張地打電話至派出所報案，他71歲母親騎機車到中西區水仙...

違規存放427kg爆竹！桃園貨櫃遭檢舉 重罰最高150萬

過年期間許多民眾買爆竹煙火施放，然而桃園市消防局今接獲檢舉，八德區東勇街某貨櫃屋內存有大量爆竹煙火，結果到場後發現，貨櫃...

手機警報響！監視器驚見家中起火老父倒地急報警 8旬翁逃生不及命喪火窟

新北市中和區1間5層樓公寓民宅，今天晚間6時許2樓突然發生火警，屋主陳姓男子外出時聽到手機發出警報，查看家中監視器赫然發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。