影／改裝夾娃娃機賭博 淨化春節治安 新北警逮5嫌

新北市李姓男子涉嫌改裝夾娃娃機藏身民宅進行賭博，以一次100元為賭注，依遊戲機台上所示規則操作，可贏得5000至10萬元不等獎金。警方日前獲報持搜索票前往查緝，當場查獲負責人陳姓男子及賭客共5人，警詢後依賭博及違反電子遊戲場業管理條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

蘆洲警分局三民所落實「清源專案3.0」、「社區友善通報網」，春節連續假日前夕接獲情資，指稱蘆洲區三民路一處民宅一樓出入複雜，疑似暗藏賭場，由分局行政組、偵查隊、三民所組成專案小組蒐證，同時向新北地院聲請搜索票獲准。

該地下賭場為躲避警方追查，現場設有二道門禁管制並透過監視器、社交軟體過濾進出人員，警方專案小組4日凌晨3時前往該處破門查緝，當場查獲賭場場主李姓男子（43歲）、介紹人張姓男子（42歲）及許姓男子（50歲）、楊姓男子（20歲）、許姓男子（19歲）等賭客共5人，現場查扣賭博機台36台、IC版36個、點鈔機1台、帳冊1疊、現金34萬5400元、監視器等證物。