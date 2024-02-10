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跨境詐騙難防 刑事局：追回血汗錢把握黃金48小時

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

詐騙集團手法日新月異，讓人防不勝防，不少詐騙所得都匯出境外規避司法追緝，更嚴重的是，此類境外詐騙經常出現在常需跨境匯款的商務企業，且交易需以國際通用的美金為主，所以損失金額往往非同小可。

刑事局提醒，若匯出境外的款項如果能及時在48小時內發現，向反詐騙諮詢專線165通報及至鄰近警察機關報案後，仍有機會請原匯出銀行凍結該筆匯款，阻斷高額損失。

刑事局預防科指出，南部地區某科技公司去年接獲詐騙集團竄改的外國廠商電子郵件，告知須變更匯款帳號，該公司會計不疑有他，匯款美金5萬元至指定外國銀行帳戶，後來因外國合作廠商告知並未收到該筆款項，經緊急向165通報，並至最近派出所報案，同時請求原匯出銀行圈存該爭議款項，刑事局國際科也立刻聯繫國際刑警組織，向該國政府通報凍結該筆匯款，最後在48小時內成功申請退匯。

刑事局提醒民眾，跨境詐騙手法較傳統詐騙更加精進，詐騙集團常假冒他人身分，冒充公司高層管理人員發送偽造郵件，以騙取個人或公司跨境匯款；另外詐團也會透過社交工程技巧，深入挖掘目標企業的內部資訊，使話術更具說服力，提高企業中招的風險，民眾平時需要特別留意內藏釣魚連結的不明信件，隨時檢查電子郵件來信信箱，是否以相似的字母或數字混淆。

此外，企業應全面提升員工資安意識，強化商業流程與內部稽核，如發現遭跨境詐騙時，要把握黃金48小時完成三步驟，包括通報165、至鄰近警局報案、請求原匯出銀行通報凍結匯款，就有機會及時追回匯款，有任何疑問可隨時撥打110或165洽詢。

跨境詐騙難防，刑事局提醒，民眾若不幸被騙，追回失款要把握黃金48小時。本報資料照片
跨境詐騙難防，刑事局提醒，民眾若不幸被騙，追回失款要把握黃金48小時。本報資料照片

美金 詐騙集團

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