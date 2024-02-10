20萬金飾鑽石誤當垃圾丟 桃園市清潔員垃圾場忍惡臭尋回

桃園市蘆竹區呂姓民眾昨天上午趕在桃園市環保局的垃圾車年前最後一趟收取垃圾時，將藏放舊物品中價值至少20萬元的金飾、鑽戒當垃圾全丟了，返家後才驚覺不對，趕緊通知蘆竹區清潔中隊，根據App追查垃圾車下落，並於昨天上午11點緊急將車開往焚化廠傾倒，多名清潔員和呂氏一家四口忍著惡臭，在垃圾堆中翻找，終於在下午1點多尋回，讓呂男鬆了口氣，連連向清潔員致謝，全家可以安心過年了。

環保局表示，呂姓民眾昨天上午9點多到住處附近定點，將家中大掃除的最後一批垃圾丟入垃圾車，返家後驚見，原欲另藏他處的大批金飾與結婚鑽戒，竟失手丟進了垃圾袋，讓他當場嚇得直拍心臟，趕緊打電話向蘆竹區清潔中隊求救。

經蘆竹區清潔中隊透過「桃園市垃圾車」App追蹤，確認該輛垃圾車清運路線及車號後，昨天上午11點緊急通知垃圾車駕駛將車開回欣榮焚化廠，並同步通知呂姓民眾到焚化廠，在多名清潔隊員及焚化廠內同仁齊心協助下，於焚化廠傾卸平台四處搜尋1小時後，在下午1點20分終於找到呂家的垃圾袋，並幸運地找回了這些市價逾20萬元的黃金項鍊和鑽戒。

環保局表示，呂姓民眾心急如焚，出動一家四口找尋黃金，與清潔隊員忍著撲鼻的惡臭，如海底撈針一般，仔細翻找，所幸天助自助，老天爺也疼惜熱心的人，終於尋回具有紀念意義的金戒指、金手環、鑽石戒指等，讓失主鬆了口氣，可以開心過年，呂姓民眾表示非常感謝熱心服務的清潔隊幫忙。