新北婦人除夕備年菜割傷血流不止 暖警駕巡邏車急送醫

昨晚除夕圍爐，不少家庭都準備年菜，不過在新北瑞芳卻有一名婦人切菜時不慎遭割傷，本想自行就醫卻流血不止，情急之下向警方求救，員警見狀趕緊用巡邏車送醫。家屬表示，感謝員警來回三次止血及換乘巡邏車，讓家人在除夕夜感受社會溫馨有愛。

瑞芳分局表示，昨傍晚5時30分時，瑞芳所警員廖冠綸丶莊迦翔巡邏行經明燈路三段路口，見一名婦人情急攔車向警方表示，左手因料理年菜不慎遭菜刀割傷，本想與孫女徒步自行就醫，因傷囗過深血流不止，情況急迫，見警請求警方協助。

瑞芳分局指出，員警當時騎乘警用機車執行巡邏勤務務，了解狀況後，因離分局近，緊急返所改使用巡邏車，立即協助護送至瑞芳礦工醫院就醫，經醫師檢視縫合傷口，身體狀況恢復穩定。