喵星人偷溜出門嚇躲防火門 中和警飄貓味引牠現蹤

新北市張姓女子日前向中和警分局報求助指稱家中愛貓「腸腸」偷溜出門，下落不明，轄區秀山派出斤所員警施秉東也是愛貓人，耐心協助四處尋覓，終於找到嚇得躲防火門後方小貓，一人一貓溫馨重聚，讓張女感謝不已。

新北市中和警分局秀山派出所日前上午10時許接獲報案稱寵物貓在住家大樓走失需要協助，員警吳翌婕、施秉東至景平路一帶的華廈大樓找到報案人張小姐。張小姐說，開門的時候一時沒注意，就讓調皮的母貓腸腸趁隙溜出門，找了半個多小時，不管她怎麼叫喚愛貓「腸腸」的名字，只能斷斷續續聽到微弱的貓叫聲，卻遲遲找不到腸腸藏身之處，擔心跑出大樓發生危險。

吳員自身也有養貓，非常能理解張小姐焦急的心情，立刻凝神分辨貓叫聲是從低樓層傳來，同時判斷貓咪應該躲在較暗的地方，便從張小姐住處開始循聲尋找，不只是各樓層住戶，連樓梯間也不放過，最終在2樓的防火門後方發現「腸腸」的身影，張小姐又驚又喜，趕緊送上「腸腸」最喜歡吃的肉泥壓壓驚。

吳員表示，貓咪大多對住家外的世界感到好奇，若不小心跑出家門卻又會變得敏感、神經質，這次可能是因為身上有自家貓咪「梅噗」的味道，才吸引「腸腸」探出頭來，讓一行人得以找到逃跑的喵星人。