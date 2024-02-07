快訊

台積電3奈米大爆發 獲英特爾大單為何戒慎以對？

台糖瘦肉精疑雲…王必勝火力全開護航 中研院士批「政府公信力全失」

高雄饗食天堂傳顧客食物中毒！業者：今停業一天全面清消

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／賭溜馬慘輸2百萬…新北男遭明仁會5煞押走 警拔槍攔截救人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市24歲蕭姓男子日前簽賭「球版」欠下2百萬債務卻無力償還竟四處躲藏，經營簽賭球版的竹聯幫明仁會昨天晚間得知蕭男在土城區明德路1間網咖，立即叫了5名成員前往堵人，雙方談判破裂後蕭男逃跑失敗遭圍毆並強押上車。土城警獲報在三峽將車輛攔下成功救出蕭男，訊後依傷害、妨害自由及妨害秩序罪嫌送辦。

據了解，24歲的蕭姓男子沉迷NBA簽賭，透過竹聯幫明仁會經營的地下簽賭球版下注，不料卻輸了2百萬元，蕭男無力償還又擔心遭追債只得四處躲藏。昨天晚間10時許蕭男來到土城區明德路1間常去的網咖打遊戲時，明仁會得知後派了20歲黃男、21歲黃男、19歲李男、20歲巫男、24歲楊男等5名幫眾，駕駛白色BMW轎車前往網咖堵人。

蕭男與黃男等5人在巷口談判債務時，因還不出談判破裂，竟直接拔腿狂奔，但旋遭黃男等5人攔下並當街圍毆，之後還將他押上車開往三峽區。土城警方獲報出動3輛警車展開攔截圍捕，在三峽區永安、介壽路口將這輛BMW轎車攔下，警員立即拔槍喝令5人下車，順利將蕭男救出。黃男等5人則被警方帶回偵詢，詢後依傷害、妨害自由及妨害秩序罪嫌移送新北地檢署偵辦。

土城警方將5人移送法辦。記者黃子騰／翻攝
土城警方將5人移送法辦。記者黃子騰／翻攝
土城警方在三峽區將車攔下並逮捕5名明仁會成員。記者黃子騰／翻攝
土城警方在三峽區將車攔下並逮捕5名明仁會成員。記者黃子騰／翻攝

債務 明仁會 簽賭 賭博

延伸閱讀

新北小內閣改組補齊局長？ 侯友宜：年後的目標

NBA／傳獨行俠和溜馬有意維金斯 勇士老闆沒省錢打算

NBA／布克狂飆62分創溜馬主場紀錄 太陽卻被逆轉斷7連勝

NBA／席亞康久違大三元比下安比德 加盟溜馬後迎首勝

相關新聞

影／高雄輕軌又出車禍！女機車騎士未讓、撞上車身…高捷將求償

高雄輕軌列車今天在苓雅區發生車禍，劉姓婦人騎機車右轉，為注意列車正要通過路口，撞上列車左車身，幸未造成傷亡。確實肇事原因...

影／高雄幣商交易泰達幣受騙！整袋千萬紙鈔只有2萬是真鈔

高雄李姓男子自稱是虛擬貨幣幣商，與買家約定交易泰達幣，對方提1袋紙鈔到場交易，他匯了價值千萬元泰達幣到對方的電子錢包，沒...

失蹤40年早被宣告死亡 七旬翁「死而復生」求助員警

77歲的老先生前晚到新竹縣關西分駐所求助，因為快過年想回家團圓，卻找不到家的位置。員警原以為老先生是失智走失，沒想到警政...

影／高雄公車撞趴機車騎士 救護車險再撞上

網傳高雄市三民區昨天發生公車撞機車車禍，公車疑闖紅燈，撞倒停等紅燈的機車騎士，正巧1輛救護車經過，險些再度撞上騎士，救護...

東海岸富山路段翻車事故 路旁工人合力救出7旬老夫婦

台11線台東富山段今早發生翻車意外，76歲陳姓阿公載著妻子從台東市區北上，豈料在153公里處意外翻覆，道路施工人員見狀連...

影／賭溜馬慘輸2百萬…新北男遭明仁會5煞押走 警拔槍攔截救人

新北市24歲蕭姓男子日前簽賭「球版」欠下2百萬債務卻無力償還竟四處躲藏，經營簽賭球版的竹聯幫明仁會昨天晚間得知蕭男在土城...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。