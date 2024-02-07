影／賭溜馬慘輸2百萬…新北男遭明仁會5煞押走 警拔槍攔截救人

新北市24歲蕭姓男子日前簽賭「球版」欠下2百萬債務卻無力償還竟四處躲藏，經營簽賭球版的竹聯幫明仁會昨天晚間得知蕭男在土城區明德路1間網咖，立即叫了5名成員前往堵人，雙方談判破裂後蕭男逃跑失敗遭圍毆並強押上車。土城警獲報在三峽將車輛攔下成功救出蕭男，訊後依傷害、妨害自由及妨害秩序罪嫌送辦。

據了解，24歲的蕭姓男子沉迷NBA簽賭，透過竹聯幫明仁會經營的地下簽賭球版下注，不料卻輸了2百萬元，蕭男無力償還又擔心遭追債只得四處躲藏。昨天晚間10時許蕭男來到土城區明德路1間常去的網咖打遊戲時，明仁會得知後派了20歲黃男、21歲黃男、19歲李男、20歲巫男、24歲楊男等5名幫眾，駕駛白色BMW轎車前往網咖堵人。

蕭男與黃男等5人在巷口談判債務時，因還不出談判破裂，竟直接拔腿狂奔，但旋遭黃男等5人攔下並當街圍毆，之後還將他押上車開往三峽區。土城警方獲報出動3輛警車展開攔截圍捕，在三峽區永安、介壽路口將這輛BMW轎車攔下，警員立即拔槍喝令5人下車，順利將蕭男救出。黃男等5人則被警方帶回偵詢，詢後依傷害、妨害自由及妨害秩序罪嫌移送新北地檢署偵辦。