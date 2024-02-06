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「阿兜仔」也預防犯罪宣導 北港燈會外國駐台人員超感動

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

2024雲林北港燈會「龍耀雲騰」今晚在於北港顏思齊紀念碑路舉行啟燈儀式，吸引大批人潮提前來賞燈，先睹為快，北港警分局躬逢其盛，防範犯罪宣導不缺席，警員還邀與會的外國來賓，一起高舉識詐、交通安全、婦幼安全及人口販運等宣導牌，讓多名外國駐台代表，也感受台灣警察為了預防犯罪的苦心。

北港今晚熱鬧滾滾，位在人潮車潮最多的圓環，舉辦北港燈會啟燈儀式，縣府從民主路和文化路進行封路，因今年主燈是由國際級工藝大師蔡爾平製作的鐵工術「龍耀雲騰」，巨龍盤附在顏思齊紀念碑，相當引人矚目，致吸引成千上萬民眾前往先睹為快。

人潮多就是預防犯罪宣導的好時機，北港警分局長張澤銘靈機一動，指示北港派出所長黃子晉除指揮維護會場交通和秩序，也帶領宣導隊，在人潮熙來攘往的燈區設攤宣導「識詐教育」，雲林縣長張麗善、副議長蔡咏鍀也一起手持式標語，呼籲鄉親春節遵守交通安全、不酒駕、要防詐，平安過好年。

今年燈會啟燈特別邀請菲律賓、日本及聖克里斯多福及尼維斯聯邦等多國駐台人員觀禮，警方不願錯失大好時機，邀駐台來賓一起犯罪宣導，多名「阿兜仔」在人群中手持標，格外引人注目，也充分達到宣傳效果，幾名駐台官員也看到台灣警察為預防犯罪用心良苦，連連稱讚。

幾名外國駐台人員也參加北港燈會，警方藉機邀請防範犯罪宣導，讓外國人也感動台灣警察的苦心。記者蔡維斌／翻攝
幾名外國駐台人員也參加北港燈會，警方藉機邀請防範犯罪宣導，讓外國人也感動台灣警察的苦心。記者蔡維斌／翻攝
幾名外國駐台人員也參加北港燈會，警方藉機邀請防範犯罪宣導，讓外國人也感動台灣警察的苦心。記者蔡維斌／翻攝
幾名外國駐台人員也參加北港燈會，警方藉機邀請防範犯罪宣導，讓外國人也感動台灣警察的苦心。記者蔡維斌／翻攝

北港 燈會 雲林

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