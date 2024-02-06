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影／淡水3歲女童溜滑板車被警攔下 才知「媽不見」當場哭出來

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水金色水岸日前有1名3歲女童溜滑板車玩到忘我，不見人影，被媽媽通報迷失。警察找到女童，她才發現媽媽不見了，她站在警用機車踏板上遠遠看到媽媽衝過來，當場哭喊「媽媽在那邊」，媽媽又急又擔心，跑過來第一句話就質問「妳在幹嘛啊？妳跑去哪裡了？」

這名年輕媽媽1月31日下午，獨自帶著5歲兒子與3歲女兒到淡水河畔遊玩，當時兒子坐娃娃車推著、女兒溜滑板車跟在旁邊，但是走著走著，女兒突然消失在人群中，媽媽來來回回找不到她，趕緊到淡水警分局中正路派出所報案。

警員張詩永、林易萳隨即騎乘機車，前往河岸邊搜尋，很快就找到開心地溜著滑板車的女童，她渾然不知已和媽媽走散。媽媽接獲通知終於放下心中大石，快步奔向孩子抱抱，感謝警方協助。

3歲女童在淡水河畔溜滑板車被警察攔下，並通知媽媽到場，原來她玩得太忘我，和媽媽走散了。圖／警方提供
3歲女童在淡水河畔溜滑板車被警察攔下，並通知媽媽到場，原來她玩得太忘我，和媽媽走散了。圖／警方提供
員警攔下溜滑板車的3歲女童，拍照給她的媽媽指認。記者林昭彰／翻攝
員警攔下溜滑板車的3歲女童，拍照給她的媽媽指認。記者林昭彰／翻攝
女童站在警用機車上，哭著指向前方說「媽媽在那邊！」媽媽快步奔向孩子抱抱，並感謝警方協助。記者林昭彰／翻攝
女童站在警用機車上，哭著指向前方說「媽媽在那邊！」媽媽快步奔向孩子抱抱，並感謝警方協助。記者林昭彰／翻攝

淡水河

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