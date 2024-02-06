影／曾挺Toyz提「下個被打可能是我」 陳沂遭揮拳狠踹施暴畫面曝！

網紅陳沂昨午在台北市松山區中崙消防分隊外遭黃姓男子毆打，頭部擦挫傷，員警到場時黃男仍持續咆哮，遭依現行犯逮捕，隨後稱「認錯人」，警方詢後依傷害罪將黃男送辦，持續調查釐清確切案情及黃男犯案動機。

警方調查，39歲陳沂昨午4時許在松山區長安東路二段上的中崙消防分隊前，遭21歲黃男徒手毆打，導致頭部擦挫傷，轄區中崙派出所員警獲報到場，黃男渾身酒氣、持續咆哮，員警立刻依現行犯逮捕黃男。

相關監視器畫面顯示，黃男在人行道上遇見陳沂後，先靠近假意搭訕後，突連揮數拳攻擊陳沂，再出腳踹陳沂，一旁民眾見狀立刻上前攔阻，陳沂才脫險。

據悉，陳沂受傷後到一旁的台安醫院驗傷、治療，旋即向警方提告傷害罪，黃男自稱是認錯人才毆打陳沂，但其酒測值僅每公升0.21毫克，對答正常，不是很醉，加上陳沂提出自己可能是因為最近與另名網紅連日唇戰，遭人尋仇，警方不敢大意，積極調查釐清當中。

陳沂常評論時事，先前因個資爭議提告「雞排妹」鄭采勻， 日前Toyz遭「超哥」當街毆打時曾公開力挺Toyz「打人就是不對」，並提及「下個被打可能是我」，未料昨天真的遭人毆打。

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